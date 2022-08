Warum es in Wolfsburg diesen Sommer besonders viele Wespen gibt

Ob Eis schlecken in der Fußgängerzone, eine Limonade trinken im Freibad oder Kuchen essen auf der Terrasse – fast immer schwirren derzeit binnen Sekunden Wespen heran und setzen sich auf Essen und Gläser. Diesen Sommer sind es besonders viele.

Das liege auch an den klimatischen Umständen, heißt es vom Naturschutzbund (Nabu) Niedersachsen. Denn die Insekten fühlten sich angesichts des warmen und trockenen Wetters besonders wohl. Im Ernstfall müssten Wolfsburger einen Schädlingsbekämpfer kontaktieren. Oder Norbert Behrens. Der Wespenbeauftragte der Stadt Wolfsburg ist seit 2008 im Einsatz, um „umzusetzen, statt aufzulösen“ – sprich die Wespen zu retten, statt sie zu töten.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

220 mal wurde er im Jahr 2021 kontaktiert, in diesem Jahr hat er schon 188 Striche auf der Liste, und „die Zwetschgenkuchenzeit kommt erst noch“. Denn, wenn im Spätsommer kaum mehr Blüten ergo kaum mehr Nektar vorhanden ist, begeben sich Vespula vulgaris, Dolichovespula saxonica und Co. auf die Suche nach anderweitiger zuckerhaltiger Nahrung, um ihre Brut und sich selbst zu versorgen.

Da viele Blumen in diesem heißen Sommer schon verbrannt sind, ist die Lage besonders prekär. „Meistens werden die Nester erst bemerkt, wenn die Wespen ihren Aktivitätshöhepunkt im August und September erreicht haben. Aber wenige Wochen später sterben sie dann auch. Und alte Nester werden im nächsten Jahr nicht wieder bewohnt“, erklärt der Spezialist für die Hautflügler Wespen, Bienen, Hummeln und Hornissen.

Wespen-Experte: „Wespen wollen nicht angreifen“

Die beiden aufdringlichsten Plagegeister von den weltweit mehr als 60 Wespenarten sind dabei die Deutsche Wespe und die Gewöhnliche Wespe. Die restlichen Arten halten sich vom Menschen fern und verursachen deshalb nahezu keine Konflikte. Behrens: „Diese beiden Arten sind besonders neugierig: Sie wollen das Unbekannte erkunden und nicht angreifen. Es ist ja so, dass wir Menschen bei den Wespen sind, nicht umgekehrt. Die Wespen waren ja schon immer existent.“

Alles, was auf dem (Ess-)Tisch steht, halten die schwarz-gelben Tiere für „ihre“ Nahrung. Mit ihrem Oberkiefer oder auch Mandibel genannt, schneiden sie sich beispielsweise gerne ein Stück vom Grillfleisch ab, um die Larven mit tierischem Eiweiß zu versorgen. Ebenfalls auf der Speisekarte stehen reife Äpfel. „Die Wespen können kein Fruchtfleisch fressen, aber sie saugen den im Saft enthaltenen Fruchtzucker heraus“, erläutert der Vorsfelder.

Das könnte Sie auch interessieren:

Wird der ehemalige Imker, der zu Hochzeiten 16 Bienenvölker sein Eigen nannte, gerufen, bestimmt er anhand der Nestfarbe und mit Hilfe der Kopfzeichnung eines eingefangenen Tieres, um welche Art es sich handelt: „Die Rote Wespe habe ich noch nie gesehen und die Waldwespe erst ein einziges Mal.“ Grundsätzlich sind nämlich alle Wespen schützenswert. Dann fängt Norbert Behrens die Wächter ab, die das Nest ansonsten verteidigen würden, und setzt das Nest in einen vom ihm selbst gezimmerten mitgebrachten Transportkasten, der eine Höhe von 40 und eine Breite von 20 Zentimetern aufweist. Dann muss der Naturschützer warten. Denn es kann schon einmal bis zu zwei Stunden dauern, bis sämtliche Flugtiere in das im Kasten ver-staute Nest zurückkehren. „Ich gehe erst, wenn nichts mehr brummt. 90 Prozent der Tiere bekomme ich mit“, sagt Norbert Behrens.

Fast bei jedem Einsatz wird Norbert Behrens gestochen

Doch wohin danach mit dem Nest? Zehn bis 15 stehen eigentlich immer in seinem Garten in der Max-Valentin-Straße, „ich nehme aber nur die gechillten mit nach Hause“. Für die restlichen hat er zehn weitere Plätze, darunter mehrere alte Bienenstände, an denen er die Tiere abstellen darf. Nur, wenn es gar nicht anders geht, weil die Insekten sich im Mauerwerk oder unter dem Dachboden eingenistet haben, löst Norbert Behrens das Nest auf. Was der Experte ebenfalls ablehnt, sind ungesicherte Arbeiten in luftiger Höhe, wenn ein Nest beispielsweise acht Meter über dem Boden in einem Baum hängt: „Da komme ich zwar mit der Leiter dran, kann dann oben aber nicht arbeiten, weil ich mich festhalten muss.“

Fast bei jedem Einsatz wird Norbert Behrens gestochen, einmal hat er mehr als 50 Stiche auf einmal abbekommen: „Ich ignoriere das.“ Einer Reaktion komme man übrigens am besten zuvor, indem man den Stich mit etwas Heißem – beispielsweise dem frisch gebrühten Kaffee in der Tasse – behandelt, um das vorhandene Eiweiß in der Wunde zu zerstören, erst danach sollte man kühlen.

Tipps vom Wespenexperten Norbert Behrens

• In der Nähe des Nestes ruhig verhalten, kein Rasenmähen.

• Wespen nie anpusten.

• Eine so genannte „Ablenkfütterung“ bereitstellen: zum Beispiel ein Stück Fleisch oder Kuchenkrümel außerhalb des menschlichen Radius aufstellen, um die Wespen dorthin zu locken, sprich abzulenken.

Damit kann auch schon ein bis zwei Tage vor dem Ereignis begonnen werden.

• Gläser mit Getränken möglichst abdecken.

• Keine Getränkedosen verwenden, hier können die Tiere unbemerkt hineinkrabbeln.

• Hektische Bewegungen oder Um-sich-Schlagen vermeiden.

• Auch das Zerquetschen oder Töten der Wespen ist keine gute Idee, die Tiere schütten Pheromone aus, die weitere Wespen anlocken und diese in aggressive Stimmung versetzen.

• Bei Gefahr – zum Beispiel, wenn Kinder in der Nähe sind – immer einen Fachmann kontaktieren.

• Kontakt von Norbert Behrens: Telefonnummer (05363) 30129 oder per E-Mail an werderbehrens@web.de. Norbert Behrens erhebt eine Aufwandsentschädigung bis zu einer Maximalhöhe von 150 Euro.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de