Staugefahr: Baustellen auf zwei Wolfsburger Hauptverkehrsachsen

Wolfsburg. Auf der Braunschweiger Straße und am Rande der Fallersleber Altstadt sollten Autofahrer nach den Werksferien wegen Bauarbeiten mehr Zeit einplanen.

Aufgrund knapper Kapazitäten ließ es sich nicht vermeiden. So hatte es die Stadt vorige Woche begründet, warum die Straßenbauarbeiten auf der Braunschweiger Straße nicht komplett in den Werksferien erledigt werden konnten. Daher müssen sich Verkehrsteilnehmer nun verstärkt auf Staus einstellen. Wie seit Montag auch am Rande der Fallersleber Altstadt.

Schon seit Anfang vergangener Woche ist die Braunschweiger Straße auf dem Abschnitt unmittelbar südlich der Innenstadt ein Nadelöhr: Zwischen den Straßen Burgwall und Am Rotheberg herrscht einspurige Verkehrsführung in beiden Richtungen.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Seit Montag ist die Erich-Netzeband-Straße Einbahnstraße in Richtung Autobahn. Foto: Claudia Caris

Verkehrsteilnehmer müssen teils weitere Umleitungen fahren

Zudem sind die Ein- und Ausfahrten zu und von den Straßen Burgwall und Am Rotheberg sowie zur und von der Röntgenstraße nur beschränkt möglich. Verkehrsteilnehmer müssen teils weitere Umleitungen fahren. Grund für die Behinderungen auf der wichtigen Verkehrsachse ist die Erneuerung der Fahrbahn stadteinwärts.

Allerdings hielten sich die Staus am ersten Tag nach den Werksferien nach Angaben von Polizeisprecher Thomas Figge in Grenzen. Meldungen über größere Behinderungen lagen ihm bis zur späten Mittagszeit nicht vor.

Lesen Sie auch:

Baustelle in Fallersleben seit Montagnachmittag eingerichtet

Noch ohne Einschränkungen passierbar war die Erich-Netzeband-Straße in Fallersleben am Montagmorgen. Doch seit dem Nachmittag ist die Baustelle komplett eingerichtet. Die Straße ist für etwa sechs Wochen aus Richtung Altstadt kommend als Einbahnstraße in Richtung Autobahn/Westhagen ausgeschildert.

Wer von dort kommt, muss der Umleitung über die Mozartstraße folgen oder weiträumig ausweichen. Die Durchfahrt ist nur bis zum Friedhof und zur Leharstraße möglich. Auch Busse werden umgeleitet. Die LSW Netz beginnt dort mit Erneuerungs- und Ausbauarbeiten der Trinkwasserversorgung.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de