Bagger schafft Kuhlen für bedrohte Aller-Fische in Vorsfelde

Der Aller-Ohre-Verband schafft kurzfristig solche Lebensinseln. In diesen Restwassertümpeln in der Gewässersohle der teils ausgetrockneten Aller sollen Fische und andere Tiere eine Chance zum Überleben erhalten.

Die Situation am Aller-Düker in Vorsfelde ist nach Mitteilung der Stadt weiter angespannt: Am Montag traf sich erneut die neu gebildete „Arbeitsgruppe Aller Wolfsburg“, um über das weitere Vorgehen an der Stelle im Vorfelder Drömling zu beraten. Nicht ausgeschlossen ist, dass die nach dem Fischsterben gestartete Belüftung noch einige Tage fortgesetzt wird.

Am Treffen nahmen Vertreter des Angel- und Gewässerschutzvereins (AGV) Wolfsburg-Vorsfelde und Umgebung, Geschäftsführerin Silke Westphalen vom Aller-Ohre-Verband, Stadträtin Monika Müller sowie weitere Vertreter von Stadt und Wolfsburger Entwässerungsbetrieben (WEB) teil. Die Runde hat laut Stadt vereinbart, dass die seit fast zwei Wochen laufenden Belüftungs- und Bewässerungsmaßnahmen der Stadt mit Blick auf die angekündigten Niederschläge vorerst bis einschließlich Mittwoch fortgesetzt werden sollen. Die Lage soll dann von der AG neu bewertet werden.

Zu viel Stress für Fische: Elektrofischen vorerst abgeblasen

Schon Hunderte Fische konnten durch die bisherigen Aktionen gerettet werden. „Weitere Rettungsmaßnahmen direkt am Aller-Düker durch den Angel- und Gewässerschutzverein erfolgen jedoch vorerst nicht, da sich die Rettung als schwierig bis unmöglich erweist: Ein Abfischen mittels Elektrofischfanggeräten ist aufgrund der hohen Wassertemperaturen, der Gewässertiefe und der Trübung des Wassers kaum möglich“, erklärt die Stadt. „Die Tiere sind durch die Bedingungen im Gewässer ohnehin gestresst, so dass ein Bergungsversuch tödlich enden könnte.“

Schon in den vergangenen beiden Wochen hatte der AGV-Vorsitzende Thorsten Fricke darauf hingewiesen, dass das Abfischen im Düker generell kaum möglich sei und insbesondere das Elektrofischen schwierig würde.

Schon seit fast zwei Wochen sorgt im Aller-Düker, wo die Aller in Vorsfelde unter dem Mittellandkanal hindurchgeführt wird, dieser Belüfter der WEB dafür, dass die Tausenden Fische, die sich dorthin gerettet haben, trotz großer Hitze und einem dichten Wasserlinsen-Teppich genügend Sauerstoff bekommen. Foto: Michael Uhmeyer / regios24 (ARchiv)

Aller-Ohre-Verband baggert Vertiefungen in der Aller aus

Der Aller-Ohre-Verband plant daher, im Allerverlauf östlich von Vorsfelde Vertiefungen auszubaggern, in denen sich Wasser sammelt, so dass ein Rückzugsort für Fische entsteht. „Mit den benachbarten Landkreisen erfolgen weitere Gespräche zum Wasserhaushalt. Zudem werden die Wasserentnahmen auf den Prüfstand gestellt, um eine weitere Schwächung der Aller zu verhindern“, kündigte die Stadt an.

Die Verwaltung prüft weitere Maßnahmen, um Vereinbarungen zum Gewässerschutz zu treffen. „Wir brauchen für alle verbindliche Regelungen, um für die Aller und den Drömling die Folgen des Klimawandels, dem damit einhergehenden sinkenden Grundwasserspiegel und des fehlenden Regens soweit es geht abzufangen“, erläuterte die Stadträtin. Sie dankte den Ehrenamtlichen, vor allem des Angel- und Gewässerschutzvereins, die sich so zeitintensiv für die Aller eingesetzt haben „und dazu beitragen, uns alle für die dramatischen Folgen des Klimawandels hier vor Ort zu sensibilisieren“, so die Dezernentin.

Gewässerschützer wollen wissen, woher Aller-Austrocknung kommt

„Zurzeit ist die Situation sehr entspannt. Wir messen täglich die Sauerstoffwerte, die sind aktuell gut“, berichtete der AGV-Vorsitzende unserer Zeitung am Dienstag. Er führt das auf den weiteren Belüfter-Einsatz durch die WEB zurück. Denn die jüngsten Regenfälle hätten noch nichts gebracht.

Der Verein will den Fokus darauf lenken, dass der extremen Aller-Trockenheit noch einmal nachgegangen wird. „Irgendwo muss das Wasser ja bleiben.“ Fricke berichtete, dass AGV-Geschäftsführer Uwe Schneider die Aller inspiziert habe. „Kurz vor Grafhorst ist noch Wasser da. Die Frage ist, ob da nicht weiter Wasser entnommen wird“, sagte der Vorsitzende. Es gebe dort Mais, der Mitte Juli trocken gewesen sei, jetzt aber sattgrün. Die Stadt solle die Landkreise Helmstedt und Börde daher erneut kontaktieren.

AGV-Vorsitzender fordert städtische Verordnung zum Wassersparen

Fricke forderte auch: „Die Stadt muss handeln, wie andere Kommunen. Mit einer Verordnung, die das Befüllen von Pools verbietet und das Wässern nur in den Abendstunden erlaubt. Spätestens jetzt muss man doch mit dem Wassersparen anfangen.“ Bisher gibt es seitens der Stadt diesbezüglich nur Appelle.

„Wir müssen am Aller-Düker weiter belüften“, forderte der AGV-Chef und berichtete: „Nach dem NDR-Fernsehbeitrag rufen mich sogar schon Leute an und wollen Geld spenden, damit der Belüfter weiter läuft.“ Auch gegen die invasive Art der Wasserlinsen – bekannt als Entengrütze oder Entenflott – müsse vorgegangen werden. Er appellierte: „Wir müssen das Stückchen Aller am Leben halten, damit die Lebewesen mit mehr Wasser wieder flussauf- und abwärts wandern können.“

Verband informierte über kurzfristige Rettungsmaßnahmen

Unterdessen informierte der Aller-Ohre-Verband am Dienstag per Pressemitteilung über die kurzfristigen Rettungsmaßnahmen für Fische und andere Tiere sowie Pflanzen in der stellenweise kaum noch Wasser führenden Aller.

„War die Aller in den Jahren 2019 und 2020 bereits abschnittsweise, bis auf die Niedrigwasserrinne in den neu angelegten Kiesbetten, zu einem kleinen Gewässer reduziert, finden wir in diesem Jahr komplett trockene Abschnitte vor. Hier helfen die 2019 angelegten Niedrigwasserprofile in der Aller nicht mehr“, informierte der Verband. Für die Rettung von Fischen und Co. werden daher ,Rettungsinseln’ angelegt. Mit Inseln seien in diesem Fall allerdings ,Wasserinseln’ im trockenen Flusslauf gemeint – wo sich Wasser sammeln kann.

Aller-Ohre-Verband will „Betriebsplan Niedrigwasser“ aufstellen

Im Landkreis Helmstedt sei am Aller-Knie bei Grafhorst bereits Ende Juli eine Vertiefung angelegt worden, und am Montag seien weitere Vertiefungen ausgebaggert worden. Auf Wolfsburger Seite sei in Höhe der Katharinenbach-Mündung in die Aller in einem neuen Seitenarm bereits 2020 eine Vertiefung geschaffen worden. Der Verband: „All diese Wasserrettungsinseln sind zusammen betrachtet wie Trittsteine über die Aller verteilt, so dass sich die Pflanzen und Tiere von hier aus nach der Dürre wieder über das Gewässer ausbreiten können.“

Für kommende Niedrigwasser-Situationen sollen laut Aller-Ohre-Verband in einer Arbeitsgruppe Maßnahmen entwickelt werden – und für künftige Hitzesommer soll ein „Betriebsplan Niedrigwasser“ aufgestellt werden. Im nächsten Schritt gelte es, „zu den beispiellos geringen Niederschlagsmengen die oberflächennahen Grundwasserstände zu überprüfen, um vergleichende Daten zu betrachten und die Herkunft aller möglicher Faktoren, warum genau dieser Bereich der Aller so trockenfällt, zu finden“.

