Wolfsburg. Am 2. September lädt die Beratungsstelle in die Wolfsburger Saarstraße ein. Mittlerweile gibt es zirka 50 Selbsthilfegruppen.

In den Räumen des Paritätischen in der Saarstraßen treffen sich die Selbsthilfegruppen. KISS feiert dort den 30. Geburtstag.

Geburtstag KISS feiert 30 Jahre Selbsthilfe in Wolfsburg

Die Selbsthilfe Wolfsburg feiert: Im Jahre 1992 hatte die Selbsthilfeberatungsstelle KISS das Licht der Welt erblickt. Seit dem unterstützt, vernetzt und berät die Einrichtung Betroffene und Selbsthilfegruppen in Wolfsburg. Dieser Einsatz wird am Freitag, 2. September, ab 14 Uhr gefeiert.

Seit der Gründung 1992 ist viel passiert. Mittlerweile gibt es in Wolfsburg eine Vielzahl von Gruppen, die sich zu den unterschiedlichsten Themen treffen. „Eines aber haben alle Gruppen gemeinsame: Sie haben sich zusammengefunden, damit die Betroffenen eigeninitiativ und selbstbestimmt an ihren Themen arbeiten können – und einander stärken und unterstützen“, wie es in der Mitteilung der Selbsthilfekontaktstelle des Paritätischen heißt.

Die Selbsthilfe soll gefeiert werden

Anlässlich ihres 30-jährigen Jubiläums lädt KISS zu einem Sommerfest ein. Die Selbsthilfegruppen, Vertreter aus Politik und Verwaltung, Unterstützer und Wegbegleiter sowie alle Interessierte seien herzlich eingeladen. „In lockerer Gesellschaft möchten wir einen bunten und unbeschwerten Nachmittag verbringen, um miteinander ins Gespräch zu kommen und nicht zuletzt die zahlreichen Selbsthilfegruppen zu feiern“, heißt es.

Die Besucher erwarte Live-Musik, Gegrilltes, Kaffee und Kuchen sowie ganz viele Begegnungen. Auch Wolfsburgs Oberbürgermeister Dennis Weilmann hat sein Kommen zugesagt. Das Sommerfest findet im Garten und in den Räumlichkeiten des Paritätischen Landesverbandes in der Saarstraße 10a statt – also genau dort, wo sich zirka 50 Selbsthilfegruppen regelmäßig treffen.

red

