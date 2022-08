Neuer Kiosk in Wolfsburg: Kühle Getränke und Eis sind gefragt

Vom Kioskbetreiber zu Volkswagen und wieder zurück: Nun hat Tourin Suleman in der Kaufhofpassage in Wolfsburg einen neuen Kiosk eröffnet, der am Wochenende 24 Stunden geöffnet ist.

Kühle Getränke und Eis sind dieser Tage besonders gefragt bei den Wolfsburgern. Das kann Tourin Suleman nur bestätigen, während er sich selbst den Schweiß von der Stirn wischt. Vor einigen Monaten eröffnete der 34-Jährige einen neuen Kiosk in der Kaufhofpassage.

Es ist nicht sein erster Kiosk. Bereits von 2018 bis 2020 betrieb er einen solchen in der nahe gelegenen Schillerstraße. „Und dieser Kiosk war zuvor ein türkischer Lebensmittelmarkt, den ich dann umfunktionierte. Jetzt ist es immer noch ein Kiosk, aber er wird nicht mehr von mir betrieben“, berichtet der Familienvater, der seit 2014 in Wolfsburg lebt. Gemeinsam mit seinen beiden Brüdern kehrte er der Heimat Syrien den Rücken. Alle drei Männer haben sich in Wolfsburg eingelebt und arbeiten in der Stadt, einer seiner Brüder betreibt einen Dönerladen – ebenfalls um die Ecke in der Schillerstraße.

Neuer Kiosk: Am Wochenende ist durchgehend geöffnet

Tourin selbst versuchte sich zwischenzeitlich auch bei Volkswagen. Zwei Jahre arbeitete er für den Automobilhersteller. Doch der Vertrag des gelernten Mechanikers wurde nicht verlängert – und so musste eine neue Idee her beziehungsweise eine bereits einmal umgesetzte. „Also beschäftigte ich mich wieder mit dem Gedanken, einen Kiosk zu betreiben“, erzählt der 34-Jährige, der seither von morgens bis spät in die Nacht seinen Türen geöffnet hat: 15 Stunden hat der Laden unter der Woche geöffnet. „Ich brauche nicht viel Schlaf – und ohne Arbeit geht es einfach nicht“, berichtet Suleman schmunzelnd.

Am Wochenende unterstützt ihn indes eine weitere Kraft – „da haben wir auch 24 Stunden geöffnet“, berichtet Suleman, der ein Trikot von Bundesligist VfL Wolfsburg trägt. Auf die Frage, ob er ein großer

In der Kaufhofpassage, Ecke Meckauerweg, findet sich nun der "Wobkiosk" von Tourin Sulemann. Hier war zuvor ein Nagelstudio. Foto: Helge Landmann / regios24

Anhänger des Fußballvereins ist, antwortet er eindeutig mit „Na klar“.

Zuvor war auf der Fläche ein Nagelstudio

Auf 55 Quadratmetern bietet er seine Ware an: Kioskklassiker wie Zigaretten oder Alkohol sind natürlich ebenso dabei wie kühle Getränke wie Wasser oder eben Süßigkeiten und Eis. „Der Laden hat eine ideale Lage“, freut sich der Wolfsburger. Die Kaufhofpassage nutzen viele Menschen, um in die Innenstadt zu gelangen – und somit gibt es Laufkundschaft. Zuvor war laut Suleman ein Nagelstudio in den Räumen untergebracht, dann stand das Geschäft zunächst leer. Für seinen neuen Kiosk machte Suleman schließlich sämtliche Arbeiten in Eigenregie.

Nun also brummen die Kühlschränke und die Eistruhe, während Suleman den Laden fegt. Zu tun gibt es immer etwas. Ob er wohl in Sorge um die steigenden Energiepreise ist? „Natürlich“, sagt der 34-Jährige und zuckt mit den Schultern. „Es wird ja alles teurer“, so der Geschäftsmann, der insgesamt zufrieden mit den ersten Monaten ist.

