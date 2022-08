Polizei Wolfsburg Wolfsburg: Brutaler Einbruch in Sportvereinsgebäude

Bei einem Einbruch in einem Wolfsburger Sportverein gingen die Täter sehr brutal vor. Der Schaden liegt im vierstelligen Bereich.

Wolfsburg. Unbekannte Täter brachen in einen Sportverein in Wolfsburg ein. Sie verursachten einen Schaden in vierstelliger Höhe ohne Bargeld gestohlen zu haben.