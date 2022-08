Defekte Zugtoiletten: Wolfsburger droht mit Anzeige

Wolfsburg. Von „hochnotpeinlichen Situationen“ wegen defekter Toiletten in den Enno-Zügen zwischen Wolfsburg und Hannover berichtet Matthias Dembski.

Defekte Zugtoiletten sind nach Beobachtung von Matthias Dembski in den Enno-Zügen zwischen Wolfsburg und Hannover momentan eher die Regel als die Ausnahme.

Seit Einführung des 9-Euro-Tickets mehren sich Berichte über überfüllte Züge, Verspätungen und defekte Toiletten. In Hessen machte sich eine Passagierin wegen gesperrter WCs in die Hose. Der Fallersleber Matthias Dembski geriet am ersten Augustwochenende im Enno-Zug zwischen Wolfsburg und Hannover unter Stress, als sein sechsjähriges Patenkind auf die Toilette musste und nicht konnte.

„Das ist noch einmal gut gegangen“, sagte er. Doch dem Mädchen zu erklären, dass es bis Hannover warten musste, sei nicht schön gewesen. Dembski pendelt wöchentlich zwischen Fallersleben und Bremen. Er schildert, dass die Zugtoiletten im RE 30 in diesem Sommer ständig gesperrt seien.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Seinem Sohn sei das vor Wochen als Erstem in der Familie aufgefallen. Er selbst habe über einen längeren Zeitraum ebenfalls immer wieder gehört, wie Mitreisende Zugbegleiter nach Toiletten fragten und die Antwort erhielten, dass die nicht zur Verfügung stehen.

Wolfsburger beschwert sich über gesperrte Zugtoiletten

Am Freitag machte der Fallersleber Matthias Dembski dieses Foto von einer gesperrten Toilette im Enno-Zug und schickte es noch aus der Bahn mit einer deftigen Beschwerde an die Eisenbahngesellschaft Metronom und andere Stellen bis hin zum Verkehrsministerium. Foto: Matthias Dembski / Privat

Am Freitag hatte der Fallersleber die Nase voll. Als er im Regionalexpress zwischen Wolfsburg und Hannover erneut defekte Toiletten entdeckte, machte er ein Foto und schickte es zusammen mit einer gesalzenen Beschwerde an die Geschäftsführer der Eisenbahngesellschaft Metronom.

„Funktionierende WCs sind ein Must-have, ohne das Sie Ihre Züge nicht auf die Schiene lassen dürfen“, schrieb Dembski in einer der Redaktion vorliegenden E-Mail und beklagte sich über „hochnotpeinliche Situationen“ für die Fahrgäste. Auch den Regionalverband Braunschweig, die Landesnahverkehrsgesellschaft und das Niedersächsische Verkehrsministerium informierte der Wolfsburger – verbunden mit der Ankündigung, bei der nächsten Fahrt mit einem WC-losen Enno-Zug Strafanzeige wegen Körperverletzung gegen die Metronom-Spitze zu stellen.

Keine funktionierende Toilette im Zug, keine Dixiklos auf den Bahnhöfen

„Mir ist wichtig, dass etwas in Gang kommt“, sagt der 51-Jährige. Deshalb habe er das Schreiben bewusst drastisch formuliert. „Ich möchte mich auch nicht bei den Zugbegleitern beschweren. Die können dafür nichts. Das ist Sache des Betreibers“, betont er.

Nach Meinung des Wolfsburgers wäre es das Mindeste, dass, wenn die Zugtoiletten schon wegen Überlastung nicht nutzbar sein sollten, per Durchsage darauf hingewiesen wird und an den Zwischenhalten Dixiklos an den Bahnsteigen stehen.

Fallersleber wartet auf Entschuldigung des Enno-Betreibers Metronom

Den Geschäftsführern des Uelzener Unternehmens Metronom stellte Dembski in seiner Beschwerde-Mail auch ein Ultimatum: „Ich erwarte im Laufe des kommenden Montags Ihre auch medienöffentliche Entschuldigung unter Angabe eines zeitnahen Zeitpunkts, zu dem die Toiletten auf der Strecke Wolfsburg-Hannover wieder funktionsfähig sind.“ Zeitnah, so Dembski, bedeute für ihn innerhalb von 48 Stunden.

Von all dem hat er bislang nichts gehört. Nach eigenen Angaben schrieb ihm das Verkehrsunternehmen lediglich, dass es die Angelegenheit intern prüfen werde. Eine ähnliche Auskunft erhielten auch die Wolfsburger Nachrichten: Der Sachverhalt müsse zunächst aufgeklärt werden, hieß es zu Wochenbeginn aus der Metronom-Pressestelle. „Das wird etwas Zeit in Anspruch nehmen.“

Die Eisenbahngesellschaft hat bis Mittwochmittag keine Stellungnahme abgegeben, ebenso wenig wie der Regionalverband Braunschweig, der die Züge vor Jahren anschaffte und sie seitdem an Metronom vermietet. „Wir sind noch dran“, so eine Sprecherin des Verbandes.

Lesen Sie mehr

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de