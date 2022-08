Wolfsburg. Dominika Piontek und Marvin Schmidt bringen in der Waldsiedlung Steimker Berg ihre Wohnträume mit dem Denkmalschutz in Einklang. Ein Baustellenbesuch.

Wohnen in Wolfsburg

Wohnen in Wolfsburg So saniert ein Paar ein altes Haus am Steimker Berg in Wolfsburg

Dominika Piontek und Marvin Schmidt sind stolze Besitzer einer Zeitkapsel. In ihrem denkmalgeschützten Reihenendhaus am Steimker Berg in Wolfsburg haben sie hinter einer Luke über ihrem künftigen Bad ein voll eingerichtetes Zimmer mit Ledersofa, Rattantischchen und Heften aus der Ausbildungszeit des vor fünf Jahren verstorbenen Vorbesitzers gefunden. „Das bleibt alles so“, sagt Piontek. „Das wird unser Fernsehzimmer.“ Die Ausstattung des Spitzbodens ist allerdings auch fast das Einzige, was bleibt.

Im Februar hat das Paar aus Wolfsburg das 1939 – ein Jahr nach der Stadtgründung – gebaute, denkmalgeschützte Haus gekauft. Es ist klein, aber schnuckelig, verfügt mit dem Keller über vier Etagen und hat für die Gründerzeitsiedlung ein sehr großes Grundstück von 350 Quadratmetern. Seit dem Frühjahr läuft im Waldpfad die Kernsanierung.

Zeitkapsel: Den Spitzboden ihres 1939 erbauten Hauses auf dem Steimker Berg wollen Dominika Piontek und Marvin Schmidt so lassen, wie der vor fünf Jahren verstorbene Vorbesitzer ihn hinterlassen hat. Foto: Sebastian Priebe / regios24

Wolfsburger dokumentieren Kernsanierung am Steimker Berg auf Instagram

Der 34-jährige Polizist und die 39-jährige Bankerin dokumentieren die Arbeiten auf dem Instagram-Account „hintermmarktplatz“. Rund 130 Follower verfolgen die Fortschritte.

Im April hat das Paar mit dem Ausräumen begonnen. Es gab viel zu entsorgen. „Alles war sehr gepflegt und hochwertig, aber alt“, erzählt Piontek. Fotos auf Instagram zeigen Berge von Holzlatten. Allein der kleine Flur war von oben bis unten vertäfelt. Wie man das früher so hatte. Nicht nur die Vertäfelung ist Geschichte. Auch die Küche gibt es nicht mehr. Das Bad wurde entkernt, die Tapeten kamen ab.

Nach vier Monaten sind im Waldpfad große Fortschritte erkennbar

Die neuen Leitungen liegen, die erste Putzschicht ist an den Wänden. Im künftigen Kinderzimmer müssen nur noch die Dielen aufgearbeitet werden. Foto: Sebastian Priebe / regios24

Heute, im August, kann man sich schon vorstellen, wie das Traumhaus des Paares einmal aussehen wird. Zwischen der Küche und dem ehemaligen Wohnzimmer tut sich ein großer Durchbruch auf. Neue Leitungen für Wasser, Strom und Heizung sind gelegt, die Wände sind frisch verputzt.

Insbesondere die Elektroarbeiten waren unverzichtbar. In einigen Zimmern, berichtet Piontek, habe es nur zwei Steckdosen gegeben. Im Sicherungskasten hätten sich für das gesamte Haus zwei Sicherungen befunden. Da schreien die Lebensgewohnheiten und Vorschriften von heute schon nach etwas mehr.

Unter den Teppichen waren die Holzdielen intakt

Gefreut hat sich die Wolfsburgerin darüber, dass in der ersten Etage, wo das Kinderzimmer des dreijährigen Sohnes und ein kleines Bad mit Dusche entstehen, und in der zweiten Etage, wo die Eltern ihr Schlafzimmer und ein großes Bad mit Wanne unter der Dachschräge haben werden, alte Dielen unter dem Teppich liegen. Die Holzdielen wollen die Wolfsburger auf jeden Fall aufarbeiten lassen.

Dominika Piontek hofft nur, dass das Holz auf der Treppe gut dazu passt. Wirklich prüfen konnte sie es noch nicht: Um den Boden während der Sanierung nicht zu beschädigen, liegt noch der alte Teppich auf den Stufen.

Die Treppe. Die Holzstufen unter dem Teppich wollen Dominika Piontek und ihr Lebensgefährte Marvin Schmidt am Ende der Kernsanierung im denkmalgeschützten Siedlungshaus freilegen. Foto: Sebastian Priebe / regios24

Ohne die Denkmalschutzbehörde geht am Steimker Berg nichts

Einziehen möchte die Familie im Winter. Die Genehmigung eines Anbaus ließ vier Monate auf sich warten. Auch sonst durchkreuzt der Denkmalschutz oft die Pläne: Auf der Treppe musste die Laibung rund bleiben, am Flurfenster in der ersten Etage abgeschrägt. Der Durchbruch im Erdgeschoss durfte nicht ganz so groß werden, wie geplant. Der Denkmalschutzbehörde war es wichtig, dass der alte Zuschnitt der Räume sichtbar bleibt.

Für die Bauherren überhaupt kein Problem. „Die Zusammenarbeit ist wirklich gut“, betont Piontek. Es habe sich immer ein guter Mittelweg finden lassen. Und ein Haus am Steimker Berg zu kaufen, sei eben nur sinnvoll, wenn den Eigentümern daran gelegen sei, es zu erhalten.

Im April hat die Sanierung auf dem Steimker Berg begonnen. Vier Monate warteten Dominika Piontek und ihr Freund auf die Genehmigung des Anbaus, der nun anstelle der Terrasse entstehen darf. Foto: Sebastian Priebe / regios24

Haussanierung am Steimker Berg ist teurer als ein Neubau

Das Häuschen der Wolfsburger wird, wenn auch der vor zwei Wochen genehmigte Anbau für das Wohnzimmer steht, eine Wohnfläche von 110 Quadratmetern haben. Für das Geld, das Piontek und Schmidt für Kaufpreis und Sanierung in die Hand nehmen, hätten sie größer neu bauen können. Das kam für sie aber überhaupt nicht in Frage.

Sie wohnen schon einige Jahre in der Waldsiedlung und wollten sich zwar vergrößern, aber auf keinen Fall weg vom Steimker Berg. „Unser Sohn geht hier in die Kita. Wir haben so viele Freunde hier, und es verjüngt sich sehr“, sagt Piontek. Ihr Lebensgefährte und sie fahren mit dem Rad zur Arbeit, gehen täglich mit Hund Lotti im Wald spazieren.

Die zentrale Lage und den Charme der Altbauten schätzen viele junge Wolfsburger. Die Häuser sind heiß begehrt, nicht nur wegen eines Mangels an Baugrundstücken. „Es geht fast alles unter der Hand weg“, so Piontek. Die Stadt Wolfsburg erwartet ein deutliches Bevölkerungswachstum am Steimker Berg.

Altes Haus, noch älterer Baum: Die Eiche auf dem 350 Quadratmeter großen Grundstück in der Waldsiedlung Steimker Berg soll rund 150 Jahre alt sein. Foto: Sebastian Priebe / regios24

Partykeller, Außenklo und eine Zeitkapsel im Spitzboden

Für sie ist es bereits das vierte Haus, das sie saniert. Und doch gab es auch dieses Mal einiges, was sie noch nie erlebt hat. Im Keller befand sich ein voll eingerichteter Partykeller mit dem Steuerrad eines Schiffes als Zapfhahn. Hinter der Garage versteckt sich das dazugehörige Außenklo mit einem Verbandskasten voller Schnapsflaschen.

Die Eiche im Garten soll rund 150 Jahre alt sein. Und als besondere Überraschung entpuppte sich ein Zeitungsständer in Form eines Leder-Kängurus. Das Tier, das Piontek kurzzeitig für 15 Euro bei Ebay-Kleinanzeigen inserierte und nach Intervention der Mutter ihres Lebensgefährten ganz schnell wieder herausnahm, ging später für einen hohen dreistelligen Betrag weg. Es handelte sich um ein begehrtes Designstück.

