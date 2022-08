Eltern sein kann anstrengend sein – und einsam machen. Auf dem Spielplatz ist nicht immer Gelegenheit zum Austausch; und wenn das Wetter nicht mitspielt, ist er eine eher ungemütliche Option. Kontakte knüpfen viele Eltern aber sowieso lieber über einen Cappuccino und ein Stück Kuchen. So jedenfalls sieht es Priscila Stoye. Die Wolfsburgerin ist Mutter von zwei, wie sie sagt, „wilden Kindern“; und als solche wünscht sie sich mehr kinderfreundliche Gastronomie-Angebote in der Stadt.

„Schön wäre ein Ort, an dem gleichzeitig die Kinder spielen und die Erwachsenen in Ruhe einen Kaffee trinken können“, bemerkt die Fremdsprachen-Lehrerin im Gespräch mit unserer Zeitung. Sie wünscht sich: Ein gastronomisches Angebot inklusive Raum zum Spielen für die Kinder, dazu ordentliche sanitäre Anlagen – am besten mit Wickeltisch – und eine herzliche, familienfreundliche Atmosphäre.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Wo sind Wolfsburgs familienfreundlichste Gastronomien?

Nun, das sollte doch möglich sein? Jedenfalls werben viele Cafés, Restaurants und andere Lokalitäten mit Familienfreundlichkeit. „Oft sind nur kleine Spielecken vor Ort, die für die Kinder schnell langweilig werden“, sagt Stoye. Aus dem Urlaub in Brandenburg kenne sie Cafés, in die ein richtiger Indoor-Spielplatz integriert sei, inklusive Rutsche, Sandkasten und Co.

Lesen Sie auch:

Wie sieht die Kinderfreundlichkeit in Wolfsburg aus? Welche Restaurants und Cafés sind besonders familienfreundlich? Welche Erfahrungen haben Familien mit Kindern in Wolfsburgs Gastronomien gemacht? Wir freuen uns über Ihre Tipps und Eindrücke – machen Sie mit und schreiben Sie an redaktion.wob@funkemedien.de.

Viele Cafés und Restaurants werben mit Spielecken um Familien

Zu den Gastronomien, die mit Spielecken werben, gehört unter anderem die Heide-Bäckerei „Café Magie“ in Vorsfelde und ihr Pendant in der Porschestraße. Auch das Restaurant „Bei Dino“ richtet sich speziell an Familien; in der Spielecke können sich die Kinder hier austoben, heißt es.

Ähnliche Konzepte gibt es in der Bar Celona in der Innenstadt, in den Restaurants der Autostadt, der City Galerie, im Café Anna am Reislinger Markt, im Mehrgenerationenhaus und im Restaurant Nem. Doch welches Konzept geht besonders gut auf und wo fühlen sich Familien besonders wohl? Wir freuen uns über Ihre E-Mail an redaktion.wob@funkemedien.de.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de