Heiligendorfer werben mit Strohpuppen für 100. Geburtstag

Heiligendorf. Heiligendorfs Freiwillige Feuerwehr feiert Anfang September an zwei Tagen das Jubiläum. Es ist einiges an Programm geplant.

Sie sind ein Blickfang – und sollen Vorbeifahrende aufmerksam machen. Und zwar auf die Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr Heiligendorf. Mit überlebensgroßen Strohpuppen machen die Brandschützer Werbung für ihr Festwochenende am Samstag und Sonntag, 3. und 4. September.

Am ersten Tag ist von 9.30 bis 16.30 Uhr ein Tag der offenen Tür geplant. Es soll eine Fahrzeugmeile geben, Showübungen und das mittlerweile traditionelle „Truck Pulling“, zudem ist das Brandschutzmobil vor Ort. Ab 20 Uhr steigt die für alle öffentliche Blaulicht-Party in der Mehrzweckhalle. Am Sonntag findet dann zum Abschluss ab 10 Uhr ein Bürgerfrühstück statt.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Werbung für die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr

Für dieses Programm wollen die Heiligendorfer mit den Strohpuppen Werbung machen. „Wir wollen uns zeigen, wir wollen was bieten – aber auch für unsere Arbeit, für unseren Fortbestand werben“, so der Pressesprecher der Wehr, Albrecht Schmidt.

Lesen Sie mehr Nachrichten aus Wolfsburg:

Dazu hätten alle Haushalte in Heiligendorf ein Faltblatt bekommen, um sich den Termin vorzumerken. Das Organisationsteam um Ortsbrandmeister Tobias Schmidt und seinen Stellvertreter Maurice Grassau will Alt und Jung alles präsentieren, was in Heiligendorf möglich ist, heißt es weiter. Man hoffe auf großen Zuspruch. „Wir wollen gute Gastgeber sein“, sagt Albrecht Schmidt.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de