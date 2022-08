Stadtentwicklung Fußgängerbrücke am Arenasee in Wolfsburg ist wieder nutzbar

Nach fast zwei Jahren Sperrung ist seit Donnerstag, 18. August, die Fußgängerbrücke „Altes Wehr“ über die Aller wieder uneingeschränkt nutzbar. Das teilt die Stadt Wolfsburg mit. Im November 2020 musste die Rad- und Fußgängerbrücke am Arenasee gesperrt werden, weil der Brückenbelag keine verkehrssichere Nutzung mehr zuließ. Der dazugehörige Ratsbeschluss sah eine Sanierung des Belages mit rund 265.000 Euro vor.

Stadt Wolfsburg: Der Kostenrahmen wurde eingehalten

Nachdem der Belag komplett entfernt und damit eine Prüfung des eigentlichen Tragwerkes möglich war, sei eine weitergehende Korrosionsschutzbehandlung notwendig geworden, die rund 95.000 Euro und eine entsprechende Vertragserweiterung erforderlich machten. Der Kostenrahmen sei eingehalten worden. Da für einen qualitativ hochwertigen Neuauftrag des Korrosionsschutzes die gesamte Brücke ins Werk gebracht werden musste, habe das Bauwerk in Gänze mittels eines Krans aus- und wieder eingehängt werden müssen. Jetzt sei die Brücke auch an den Übergangskonstruktionen vollständig fertiggestellt, sodass sie wieder uneingeschränkt genutzt werden könne.

Nun sind wieder kürzere Wege möglich

Oberbürgermeister Dennis Weilmann freut sich mit Oliver Iversen, Geschäftsbereichsleiter Straßenbau und Projektkoordination, über die Nutzungsmöglichkeit auf dem Weg zur Arbeit. „Ich freue mich sehr, dass diese wichtige Fuß- beziehungsweise Radwegverbindung zwischen dem Schloss und dem Wakepark nun wieder nutzbar ist. Als Wolfsburger, der selbst in seiner Jugendzeit in der Nordstadt aufgewachsen ist, weiß ich, wie wichtig kurze Wege in die Innenstadt sind und freue mich auch für die Jugendlichen, die nun wieder den kürzeren Weg zur Skateanlage fahren können!“, sagt der Oberbürgermeister.

