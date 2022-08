Ultragruppen des VfL Wolfsburg boykottieren Spiel bei RB Leipzig

Kurz vor dem Anpfiff des Heimspiels gegen den FC Schalke 04 am Samstag sorgte ein Teil der Anhänger des Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg für Diskussionsstoff. Die Ultragruppen der Nordkurve in der VW-Arena kündigten auf ihrer Facebook-Seite an, dass Auswärtsspiel bei RB Leipzig am Samstag, 27. August (15.30 Uhr), zu boykottieren. Grund: Die Eintrittskarten zu den Heimspielen in der Leipzig-Arena sind nur digital und in der neuen RBL-Ticket-App verfügbar.

Ultragruppen des VfL Wolfsburg reisen nicht zum Auswärtsspiel nach Leipzig

Das „Konstrukt RB Leipzig“, der Verein wurde 2009 auf Initiative der Red Bull GmbH gegründet, sei von Beginn an kritisch gesehen worden, schreiben die VfL-Anhänger in ihrem Facebook-Post. Dennoch hätten sie die Auswärtsspiele des VfL in Leipzig bisher immer lautstark unterstützt. „Doch jetzt wurde eine neue Grenze überschritten, die einen Spielbesuch als nicht mehr hinnehmbar gestaltet“, heißt es weiter.

VfL-Fans: Das ist die hässliche Fratze des Fußballs

Dadurch, dass es die Eintrittskarten nur noch digital über die RBL-App gebe, würden Fans ohne Smartphone oder fehlende technische Affinität ausgeschlossen. „Mit ,Fußball für alle’ oder gar Inklusion hat das nichts mehr zu tun“, heißt es im Schreiben der Ultragruppen. Zudem wird kritisiert, dass man sich in der App mit seinen gesamten Daten registrieren müsse. „Hier zeigt sich also auf eine ganz perfide und offensichtliche Art das eigentliche Interesse von RB: Dauerwerbesendung für das eigene Produkt statt Fußball und Sportförderung. Das ist die wirkliche hässliche Fratze des Fußballs“, so das Statement der VfL-Anhänger. Sie würden sich für einen Fußball für alle einsetzen, der auch ohne Apps und Personalisierung möglich ist.

VfL-Fans laden in den Nordkurvensaal ein

Als Kontrastprogramm zum Stadionbesuch in Leipzig laden die Ultragruppen am Samstag, 27. August, ab 15 Uhr zum h in den Nordkurvensaal der VW-Arena ein. „Uns ist bewusst, dass es zu dieser Thematik sicherlich unterschiedliche Meinungen gibt. Umso mehr würde es uns daher freuen, wenn wir hierzu in den Austausch kommen“, heißt es abschließend.

