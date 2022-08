Wolfsburg. In Ehmen und Mörse haben die Arbeiten begonnen. In Sülfeld, Kästorf, Warmenau und Vorsfelde ist in Sachen schnelles Internet noch Geduld gefragt.

Die Deutsche Glasfaser lässt derzeit Glasfaser-Anschlüsse in der Gothaer Straße in Ehmen verlegen (Foto). Bis spätestens Ende November sollen alle Haushalte in Ehmen und Mörse, die einen Anschluss beantragt haben, mit schnellem Internet versorgt sein – auch der Kerksiek.

Digitales Wolfsburg Deutsche Glasfaser: So laufen die Arbeiten in Wolfsburg

Etwa 75 Prozent der Wolfsburger Haushalte verfügen mittlerweile über einen Glasfaseranschluss. Das ist erfreulich. Andererseits heißt das aber auch, immer noch tausende Haushalte in der VW-Hauptstadt ohne das superschnelle Internet auskommen und sich Bewohner über vergleichsweise langsame Datenübertragungen ärgern müssen.

So sind die Planungen der Deutsche Glasfaser in Wolfsburg

Während die Wobcom, eine hundertprozentige Tochter der Stadtwerke, seit Jahren den Breitband-Ausbau vorantreibt und der Platzhirsch in Wolfsburg ist, drängte die Deutsche Glasfaser erst deutlich später auf den Wolfsburger Markt und besetzte die Nischen, in denen die Wobcom nicht rechtzeitig tätig werden konnte. Doch auch für die Deutsche Glasfaser lief der Start in Wolfsburg nicht reibungslos, wie eine Unternehmenssprecherin auf Nachfrage unserer Zeitung einräumt. So lange müssen sich Kunden der Deutsche Glasfaser noch gedulden.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Hattorf und Heiligendorf sind ans schnelle Internet angeschlossen

Die positive Nachricht vorweg: In den Orten Hattorf und Heiligendorf seien die Tiefbau-Arbeiten so gut wie abgeschlossen. „In Kürze sind dort alle Anschlüsse aktiviert“, kündigt Kirstin Hackhe, Koordination Marketing und Kommunikation der Deutsche Glasfaser, an.

Lesen Sie außerdem zum Thema:

Viele Bewohner in Ehmen und Mörse inklusive des großen Wohngebiets Kerksiek hatten die Hoffnung, dass sie noch in 2021 in Höchstgeschwindigkeit durchs Netz surfen können. Doch daraus wurde nichts. „Das Genehmigungsverfahren erwies sich als extrem schwierig und hat sich länger hingezogen als gewünscht“, erklärt Hackhe. Deshalb fiel der Startschuss für den Tiefbau erst am 25. April 2022 in der Mörser Straße in Ehmen. Die Zusammenarbeit zwischen Stadt Wolfsburg und Deutsche Glasfaser habe sich aber deutlich verbessert. „Wir sind auf einem guten Weg. Es läuft rund“, sagt die Pressesprecherin und verspricht: „Die ersten Aktivierungen der Glasfaser-Anschlüsse starten noch in dieser Woche.“

Bis Ende November sollen Arbeiten in Ehmen und Mörse beendet sein

Die Firma Volker Wessels Telecom nutzt den Osterfeuerplatz in der Straße Kreuzkamp in Ehmen als Lager- und Abstellfläche für Maschinen und Materialien für den Glasfaser-Ausbau. Foto: Markus Kutscher

Die Tiefbau-Arbeiten übernimmt die Firma Volker Wessels Telecom für die Deutsche Glasfaser. Den Osterfeuerplatz in Ehmen in der Straße Kreuzkamp nutzt das Unternehmen als Lager- und Abstellfläche für Maschinen und Materialien. Aktuell werden die Anschlüsse in der Niedersachsenstraße und der Gothaer Straße in Ehmen gelegt. „Der Kerksiek wird in circa sechs Wochen erreicht werden“, verspricht Hackhe. In welchem Bereich des großen Wohngebiets die Arbeiten starten, vermochte die Pressesprecherin nicht zu sagen. Wohl aber, dass bis Ende November 2022 alle Haushalte in Ehmen und Mörse, die einen Anschluss bei der Deutsche Glasfaser beantragt haben, auch nutzen können.

Start des Glasfaser-Ausbaus in Sülfeld ist im Mai 2023

Deutlich länger gedulden müssen sich die Sülfelder. Im westlichsten Wolfsburger Ortsteil soll der Tiefbau im November 2022 starten und voraussichtlich im Mai 2023 abgeschlossen sein. Im Anschluss daran startet die Deutsche Glasfaser mit den Arbeiten in Kästorf, Warmenau, Vorsfelde-Bürgerkämpe und Vorsfelde-Süd. Hier sieht der Zeitplan für die Aktivierung des schnellen Internets den Zeitraum von Mai bis Dezember 2023 vor.

60 Prozent der Haushalte in Ehmen und Mörse wollen Glasfaser

In Ehmen und Mörse haben sich mehr als 60 Prozent der Haushalte für einen Anschluss bei der Deutsche Glasfaser entschieden. „Das ist eine sehr gute Quote“, meint Hackhe. Wer jetzt noch auf den schnellen Internet-Zug aufspringen und keine 750 Euro Anschlussgebühr zahlen will, ist noch nicht zu spät dran. „Das ist während der Bauphase noch jederzeit möglich“, verspricht Hackhe. Selbst wenn die Bagger schon durch die Straße durch sind, sei es noch nicht zu spät. „Dann kann es allerdings sein, dass es etwas länger dauert.“

Hier können Kunden einen Vertrag bei Deutsche Glasfaser abschließen

Vertragsabschlüsse sind möglich über die Homepage der Deutsche Glasfaser. Das Unternehmen unterhält aber auch einen Servicepunkt im Gerta-Overbeck-Ring 9 in Reislingen, der mittwochs von 10 bis 13 und 14 bis 16 Uhr geöffnet ist. Zertifizierter Partner der Deutsche Glasfaser ist zudem der Fernsehservice Rieck in der Herzogin-Clara-Straße 15 in Fallersleben.

Interessant für alle Anwohner, deren Straßen oder Bürgersteige vor der Haustür aufgerissen wurden: Wenn die Tiefbauarbeiten für das Glasfasernetz erfolgreich abgeschlossen sind, beginnen nach Verlegung der einzelnen Hausanschlüsse die Wiederherstellungsarbeiten der Oberfläche, verspricht das Unternehmen. Abschließend finde gemeinsam mit Kommune, Baupartner und Deutsche Glasfaser eine Abschlussbegehung satt, bei der die Gehwege und Straßen abgenommen werden.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de