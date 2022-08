Wolfsburg. Die Wolfsburger Sabine und Juan Carlos Menendez sind Dauercamper am Allersee. Bei einem Besuch geben sie Einblick in ihren Camper.

So schön haben es Dauercamper auf dem Campingplatz in Wolfsburg

So schön haben es Dauercamper auf dem Campingplatz in Wolfsburg

So schön haben es Dauercamper auf dem Campingplatz in Wolfsburg

So schön haben es Dauercamper auf dem Campingplatz in Wolfsburg

So schön haben es Dauercamper auf dem Campingplatz in Wolfsburg

Die Bar ist das Herzstück des Stellplatzes auf dem Campingplatz am Allersee: Hier stoßen die Wolfsburger Dauercamper Sabine und Juan Carlos Menendez gerne mit Freunden an.

So schön haben es Dauercamper auf dem Campingplatz in Wolfsburg

Campen in Wolfsburg Der Campingplatz am Allersee Wolfsburg ist ihr zweites Zuhause

In ihrer Wohnung in der Nordstadt sind Sabine und Juan Carlos Menendez in den Sommermonaten nur selten. „Nach Hause geht es eigentlich nur zum Wäsche waschen oder Klamotten tauschen“, erzählt Sabine Menendez. Seit mehr als drei Jahrzehnten sind die Wolfsburger Dauercamper auf dem kleinen Platz am Südufer des Allersees. Los geht die Saison spätestens Anfang Mai. „Im Sommer schlafen wir hier auch“, erzählt die 58-Jährige. „Es muss schon tagelang regnen, damit wir nicht herkommen“, ergänzt ihr Mann Juan Carlos.

Im Uferweg, am nordwestlichen Ende des Campingplatzes, hat die Familie zwei Stellplätze gepachtet, rund 160 Quadratmeter sind es insgesamt. 1000 Euro kostet die Pacht für beide Plätze jährlich. Von dem Grundstück sind es nur wenige Meter bis zum Allersee. „Mit unserem Stand-up-Paddle sind wir oft auf dem Wasser“, erzählt Juan Carlos. Die Nähe zum See, die Natur, das sei das Schöne am Campen in den Allerwiesen. „Der Kuckuck weckt uns morgens um halb 4“, sagt der 60-Jährige.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Den Wohnwagen nutzen die Dauercamper nur zum Schlafen

Den Wohnwagen kauften die Dauercamper vor ein paar Jahren gebraucht. Die rund zehn Quadratmeter sind gemütlich eingerichtet, wie in einer kleinen Wohnung. „Im Campingwagen sind wir eigentlich nur zum Schlafen oder abends, wenn es kühler wird“, sagt Sabine Menendez.

Im Wohnzimmer stehen Sitzbank und Fernseher, in der Küche im angebauten Vorzelt wird gekocht. „Im Sommer grillen wir auch oft“, erzählt Juan Carlos, der seit ein paar Wochen in Altersteilzeit ist. Den Abwasch erledigen die Dauercamper im Freien. Und zum Duschen geht’s ins Waschhaus in der Nähe des Vereinsheims. Herzstück ihres Platzes ist eine selbstgebaute Bar. „Hier trinken wir mit Freunden und Nachbarn gerne einen Cocktail“, berichten die Camper.

Überhaupt: Die gute Nachbarschaft, das ist das, was Dauercamping für die Wolfsburger ausgemacht. „Die Gemeinschaft ist gut. Wir treffen uns regelmäßig zum Grillen, zum Spieleabend oder einfach zum Klönen“, erzählt Juan Carlos Menendez.

Abgespült wird bei Familie Menendez nach dem Kochen im Freien. Auf dem Campingplatz gibt es aber auch eine Abwaschküche. Foto: Anja Weber / regios24

Lesen Sie auch

50 Plätze für Dauercamper in Wolfsburg

Seit zwanzig Jahren ist er Vorsitzender des Betreibervereins „Naturfreunde“, den es seit 70 Jahren gibt. 150 Mitglieder sind im Verein aktiv. Urlauberinnen und Urlauber können auf dem Gelände einen der mehr als 100 Stellplätze anmieten. Zusätzlich verpachtet der Verein 50 Stellplätze an Dauercamper. Doch freie Plätze gibt es momentan nicht. „Wir haben jede Menge Anfragen“, berichtet der Vorsitzende.

Vor 32 Jahren, als Tochter Laura zur Welt kam, haben die Wolfsburger ihren Stellplatz am Allersee übernommen. Laura und ihr Bruder Max (27) sind auf dem Campingplatz großgeworden. Auch heute kommen die Geschwister regelmäßig zu Besuch. „Sie sind immer gerne hier“, sagt Mama Sabine. Auf dem Stellplatz haben sie ihren eigenen kleinen Wohnwagen. „Den wollten wir verkaufen, aber die Kinder haben ihr Veto eingelegt“, berichtet Sabine, die als Friseurin arbeitet.

Auf rund zehn Quadratmetern haben es sich die Dauercamper wohnlich gemacht. Foto: Anja Weber / regios24

Dauercamper verbringen jede freie Minute auf dem Campingplatz am Allersee

Sie ist selbst in einer Dauercamper-Familie aufgewachsen. „Meine Oma war hier schon Dauercamperin. Mein Onkel und meine Tante auch“, erzählt die 58-Jährige. Über den Onkel ist das Paar damals auch an den Platz gekommen. „Unsere Wohnung hat nur einen Balkon, ein Garten hat gefehlt. Wir wollten etwas, um am Wochenende rauszukommen“, erzählt Juan Carlos.

Seither verbringen die beiden jede freie Minute auf dem Campingplatz. „Das ist wie ein kleiner Urlaub“, sagt der 60-Jährige. Rund um den Wohnwagen und auf dem Vereinsgelände gibt es immer etwas zu tun. Rasenmähen, Beete pflegen, Gartenzaun streichen. „Meine Frau hat den grünenDaumen, ich übernehme mehr das Gröbere.“

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de