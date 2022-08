Brandstiftung: Gartenzaun in Danndorf fängt Feuer

Unbekannte haben am Samstagabend den hölzernen Gartenzaun eines Grundstücks in der Vorsfelder Straße in Danndorf in Brand gesetzt. Nur der Aufmerksamkeit und dem schnellen Handeln zweier Zeugen ist es zu verdanken, dass kein schlimmerer Schaden entstanden ist.

Wie die Polizei berichtet, waren die 14 und 14 Jahre alten Jugendlichen gegen 22:40 Uhr auf dem Weg nach Hause, als sie den brennenden Gartenzaun bemerkten. Umgehend klingelten sie an der Haustür des brandbetroffenen Grundstücks und alarmierten den Besitzer.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lesen Sie weitere Nachrichten aus Helmstedt und Umgebung:

Dieser eilte sofort in den Garten und konnte das Feuer mit einem Gartenschlauch löschen. Die alarmierte Polizei konnte bei der Sachverhaltsaufnahme feststellen, dass der Gartenzaun vorsätzlich in Brand gesteckt wurde. Zu näheren Umständen machten die Beamten aus ermittlungstechnischen Gründen keine Angaben.

Die Polizei sucht jedoch dringend Zeugen, die am Samstagabend zwischen 22:15 und 22:40 Uhr verdächtige Personen im Bereich der Vorsfelder Straße beobachtet haben. Hinweis nimmt das Polizeikommissariat in Helmstedt unter der Rufnummer (05351) 5210 entgegen.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de