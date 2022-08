Wolfsburg: Polizei liefert sich Verfolgungsfahrt mit Betrunkenem

Ein betrunkener Autofahrer und die Polizei haben sich am späten Sonntagabend gegen 22.30 Uhr eine Verfolgungsfahrt geliefert. Wie die Polizei berichtet, erwischten sie einen Raser bei einer Geschwindigkeitsmessung an der Berliner Brücke in Wolfsburg. Der BMW des Rasers war mit 79 Kilometern pro Stunde innerorts unterwegs. Als die Beamten versuchten, ihn anzuhalten, missachtete der Fahrer die Haltezeichen der Polizei und fuhr am Kontrollort vorbei.

Daraufhin nahm ein Streifenwagen die Verfolgung des Flüchtigen auf. An der Oebisfelder Straße, an der Abzweigung zur Landesstraße 291, konnten die Beamten den BMW schließlich stoppen. Bei der Kontrolle des Fahrzeugs merkte die Polizei schnell, wieso der 29-jährige Fahrer des Wagens nicht angehalten hatte: Er stand unter deutlichem Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest brachte das Ergebnis von 1,67 Promille.

Im Wolfsburger Klinikum entnahmen Ärzte dem Betrunkenen eine Blutprobe. Beamte stellten Führerschein und Fahrzeugpapiere des 29-Jährigen sicher. Neben einer Anzeige wegen Überschreitens der zulässigen Höchstgeschwindigkeit erwartet den jungen Mann noch eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Wolfsburg: Einbruchsversuche in drei Mehrfamilienhäusern

Im Kamillenweg in Wolfsburg haben Unbekannte versucht, in drei Mehrfamilienhäuser einzubrechen. Nach einer Meldung der Polizei ereigneten sich die Einbruchsversuche zwischen Samstagabend, 19.30 Uhr, und Sonntagmorgen, 6.30 Uhr.

In allen drei Fällen hielten die Haustüren den Versuchen der Täter, ins Haus zu kommen, stand. Die Polizei ermittelt noch den angerichteten Gesamtschaden. Die Beamten bitten Anwohner oder Zeugen der Tat um Hinweise unter (05361) 46460.

red

