VfL-Tickets gibt’s jetzt auch in der Konzertkasse unserer Zeitung

Wolfsburg. In eigener Sache: Ab sofort können Fans der Wölfe und Wölfinnen Karten in unserem Service-Center in Wolfsburg erwerben. Auch Fan-Artikel gibt es dort.

Am vierten Spieltag der Bundesliga ist der VfL Wolfsburg am Samstag im Stadion von Pokalsieger RB Leipzig zu Gast. Eine Woche später empfangen die Wölfe den 1. FC Köln in der Volkswagen-Arena. Für das Heimspiel am 3. September (Anpfiff ist um 15.30 Uhr) gibt es noch Tickets – auch im Service-Center der Wolfsburger Nachrichten in der Porschestraße 22-24.

In unserem Verkaufsshop am Nordkopf können Fans der Grün-Weißen nämlich ab sofort sämtliche Tickets für die Heimspiele des VfL Wolfsburg erwerben. „Wir freuen uns, dass der Verein seinen Ticketverkauf auf unsere Service-Center und Konzertkassen erweitert“, sagt Torsten Schock von der Konzertkasse unserer Zeitung. „Auch für die VfL-Frauen werden wir ab Saisonstart die Tickets zu den Heimspielen anbieten können.“

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

VfL-Tickets gibt es im Service-Center und Online

Karten für die Heimspielbegegnungen sind sowohl vor Ort im Service-Center als auch über unsere Tickethotline unter 05361-15200 sowie im Internet über www.konzertkasse.de verfügbar. Der Vorverkauf der jeweiligen Partien startet jeweils zu bestimmten Terminen: So sind ab kommendem Samstag, 27. August, auch Tickets gegen Borussia Mönchengladbach und den VfL Bochum erhältlich.

„Der VfL Wolfsburg erreicht über unsere Verkaufskanäle Kunden, die ihre Tickets noch gern am Verkaufstresen kaufen möchten“, sagt Torsten Schock und ergänzt: „Auch im Hinblick auf die Schließung des VfL-Shops in der City Galerie ist das Service-Center der Wolfsburger Nachrichten eine passende Alternative für den Ticketkauf.“

Zum 25. Juni hatte der Verein die VfL-Fan-Welt in dem Einkaufszentrum geschlossen (wir berichteten). Dort konnten sich Fußballfans bislang mit grün-weißen Artikeln und Tickets ausrüsten. Eine Auswahl an Fanartikeln gibt es auch im Service-Center unserer Zeitung.

Öffnungszeiten Service-Center: Mo-Fr: 9.30-13 Uhr und 14-18 UhrSa: 9.30-13 Uhr

pop

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de