Wolfsburg: Einbrecher-Duo auf Motorroller unterwegs

Wolfsburg. Drei Einbrüche in einer Nacht: Zwei Täter sind offenbar am Donnerstag mit einem Motorroller durch Wolfsburg gefahren – und versuchten, zu stehlen.

Wolfsburgs Polizei verzeichnet am Donnerstag drei Einbrüche in einer Nacht. (Symbolbild)

Gleich drei Einbrüche in einer Nacht verzeichnet die Polizei im Wolfsburger Stadtgebiet am Donnerstag. Dabei sind zwei Täter auf einem Motorroller in den Fokus der Ermittlungsbehörden gerückt.

Am frühen Donnerstagmorgen, gegen 2.08 Uhr, nahm ein aufmerksamer Zeuge im Ortsteil Westhagen in der Jenaer Straße Geräusche von klirrendem Glas wahr. Als der Zeuge nachschaute, sah er an dem Ausbildungsrestaurant am Markt eine zerstörte Glasscheibe. Zeitgleich hörte er Motorengeräusche eines Mofas, welches vom Tatort davonfuhr.

Der Zeuge alarmierte die Polizei, die den Sachverhalt aufnahm. Ob die Täter ins Gebäude gelangt sind und ob sie hierbei etwas gestohlen haben, ist derzeit unklar. Eine Schadensermittlung dauert an.

Gut 20 Minuten später, gegen 2.30 Uhr, beobachtete eine Zeugin, wie vor einem Nagel- und Kosmetikstudio in der Rabenbergstraße ein mit zwei Personen besetzter Motorroller anhielt. Eine der beiden Personen auf dem Roller zerstörte eine Scheibe des Studios, gelangte ins Innere des Geschäfts und stahl das in der Kasse befindliche Bargeld. „Wie hoch der Geldbetrag war, wird derzeit ermittelt“, erklärt die Polizei. Einer der beiden Täter trug eine helle Hose und ein dunkles Oberteil. Anschließend flüchteten beide Unbekannten auf dem Motorroller über die Rabenbergstraße in unbekannte Richtung.

Gegen 4.52 Uhr bemerkte ein Mitarbeiter eines Lebensmittelmarktes, dass die Fensterscheibe eines leerstehenden Büroartikelmarktes am Berliner Ring zerstört worden ist. Ob die Täter auch hier ins Innere gelangt sind und ob etwas mitgenommen wurde, ist ebenso Gegenstand momentaner Ermittlungen.

Einbrecher auf Motorroller: Ähnliche Taten in Wolfsburg schon zwei Wochen zuvor

Wolfsburgs Polizei geht in allen drei Fällen von einem unmittelbaren Tatzusammenhang aus, wie ein Sprecher verdeutlicht. Bereits zwei Wochen zuvor, am 12. August, war ein Diebesduo auf einem gestohlenen Motorroller auf Wolfsburgs Straßen unterwegs und hatte diverse Einbrüche begangen. „Auch hier kann die Polizei einen Tatzusammenhang nicht ausschließen.“

Die Ermittler hoffen darauf, dass Zeugen Hinweise zu den Tätern oder dem Motorroller geben können. Zuständig ist das 2. Fachkommissariat der Polizei Wolfsburg in der Heßlinger Straße, Rufnummer (05361) 46460.

red

