Wolfsburg: Täter brechen am helllichten Tag in Wohnmobil ein

Wolfsburg. Auf dem Wohnmobilparkplatz an der Wolfsburger Autostadt brachen Unbekannte am Donnerstag in einen Camper ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte sind am Donnerstag zwischen 10.15 und 16 Uhr in ein Wohnmobil am Berliner Ring in Wolfsburg eingebrochen. „Dabei erbeuteten sie neben einer blauen Tragetasche auch diverse Geräte der Unterhaltungselektronik“, berichtet die Polizei. Die Höhe des Gesamtschadens sei Gegenstand momentaner Ermittlungsarbeit.

Der ordnungsgemäß verschlossene Camper befand sich demnach auf dem Wohnmobilparkplatz an der Autostadt unterhalb der Berliner Brücke. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei gelangten die Täter ungehindert auf den durch zweieinhalb Meter hohe Hecken umschlossenen Parkplatz. Hier drangen sie gewaltsam in das Wohnmobil ein und durchsuchten das Fahrzeug nach sich lohnender Beute. Anschließend flüchteten sie unerkannt.

Wolfsburgs Polizei hofft auf Zeugen auf Wohnmobilparkplatz

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft darauf, dass anderen Besuchern des Parkplatzes verdächtige Personen aufgefallen sind. Insbesondere beim Abtransportieren der Beute könnten die Diebe Zeugen aufgefallen sein. Hinweise: (05361) 46460.

red

