37-jähriger Autofahrer fährt 32-Jährige in Wolfsburg um

In Wolfsburg kam es am Wochenende zu mehreren Delikten, über die die Polizei informiert (Symbolfoto).

Wegen einer Verkehrsunfallflucht wird sich demnächst ein 37 Jahre alter Autofahrer vor Gericht verantworten müssen. Der 37-Jährige war am Freitagabend gegen 18 Uhr mit seinem VW Amarok auf der Straße Wildzähmecke unterwegs. Aufgrund des Starkregens hatte ein 35 Jahre alter Autofahrer dort sein Kennzeichen verloren, so die Polizei.

Als er dieses auf der überströmten Fahrbahn suchte, fuhr der 37-Jährige mit seinem Amarok mit derart hoher Geschwindigkeit an ihm vorbei, dass der 35-Jährige durch die Wassermassen komplett durchnässt wurde. Der 37-Jährige schien das nicht zu interessieren, denn er setzte seine Fahrt fort, wendete und fuhr abermals die Strecke entlang.

Der 35-Jährige wollte nun den 37-Jährigen stoppen, doch der 37-Jährige umfuhr ihn. Wenige Meter weiter wollte die 32 Jahre alte Beifahrerin des 35-Jährigen den Amarok-Fahrer ebenfalls stoppen, doch der 37-Jährige wollte auch sie umfahren. Dabei touchierte er die 32-Jährige mit seinem Außenspiegel, so dass diese auf die überströmte Fahrbahn fiel und sich Verletzungen zuzog. Auch dieses schien den 37-Jährigen nicht zu interessieren, denn er setzte seine Fahrt unvermindert fort. Zeugen beobachteten den Vorfall und meldeten sich bei der Polizei.

Auseinandersetzung zwischen Motorrollerfahrern und Passanten in Wolfsburg

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Motorrollerfahrern und einem Passanten, die sich am Sonntagabend gegen 17.30 Uhr im Bereich der Gustav-Freytag-Straße und Ganghoferstraße zugetragen haben soll. Hierbei wurde ein 67 Jahre alter Konfliktbeteiligter verletzt, schreibt die Polizei.

Ein Motorrollerfahrer war männlich, etwa 20 Jahre alt und trug eine blaue Jeans. Sie hatte leichten Bartwuchs und trug einen schwarzen Motorradhelm. Hinweise bitte an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, (05361) 46460.

Weißer Caddy in Wolfsburg gestohlen – 15.000 Euro Schaden

Ein weißer VW Caddy verschwand in der Nacht zum Montag in der Bebelstraße. Das zwei Jahre alte Fahrzeug stand zwischen Sonntagabend 19.30 Uhr und Montagmorgen 09.45 Uhr ordnungsgemäß verschlossen auf dem Parkplatz zwischen den Straßen Rathenauplan und Friedrich-Ebert-Straße. Der Schaden der durch den Verlust des Fahrzeugs entstanden ist dürfte sich auf mindestens 15.000 Euro belaufen. Die Polizei hofft auf Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs unter der (05361) 46460.

Keller gerät in Wolfsburg in Brand

Aus ungeklärter Ursache ist in den frühen Morgenstunden des Montags in einem Mehrparteienhaus in der Straße Halbehof eine Kellerparzelle in Brand geraten. Gegen ein Uhr gingen mehrere Notrufe bei der Feuerwehr ein, die umgehend einen Löschzug entsandte und die Polizei in Kenntnis setzte. Vor Ort konnte durch die Brandbekämpfer ein brennendes Kellerabteil festgestellt und umgehend ein Löschangriff eingeleitet werden, so die Polizei.

Alle Bewohner des sechs Parteienhauses wurden evakuiert und in Sicherheit gebracht. Zwei Bewohner zogen sich Rauchgasintoxikationen zu und wurden ins Klinikum verbracht, andere kamen bei Freunden und Verwandten unter oder verbrachten den Rest der Nacht in einem Hotel. Gegen zwei Uhr war der Brand gelöscht und das Haus im Anschluss belüftet. Dennoch ist das Mehrparteienhaus durch die starke Rauchentwicklung derzeit nicht bewohnbar. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Dabei können die Beamten Brandstiftung als Brandursache nicht ausschließen und bitten Zeugen sich bei der Polizei zu melden. Hinweise: (05361) 46460.

red

