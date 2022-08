80 Feuerwehrleute löschten das Feuer im Wolfsburger Halbehof

Ein Schreck am frühen Morgen: Aus ungeklärter Ursache ist in den frühen Morgenstunden des Montags in einem Mehrparteienhaus in der Straße Halbehof eine Kellerparzelle in Brand geraten. Gegen ein Uhr gingen mehrere Notrufe bei der Feuerwehr ein, die umgehend einen Löschzug entsandte und die Polizei in Kenntnis setzte. Vor Ort konnte durch die Brandbekämpfer ein brennendes Kellerabteil festgestellt und umgehend ein Löschangriff eingeleitet werden, so die Schilderung der Polizei.

Alle Bewohner des sechs Parteienhauses wurden evakuiert und in Sicherheit gebracht. Zwei Bewohner zogen sich Rauchgasintoxikationen zu und wurden ins Klinikum gebracht, andere kamen bei Freunden und Verwandten unter oder verbrachten den Rest der Nacht in einem Hotel. Gegen zwei Uhr war der Brand gelöscht, und das Haus wurde im Anschluss belüftet.

Polizei kann Brandstiftung nicht ausschließen

Dennoch ist das Mehrparteienhaus durch die starke Rauchentwicklung derzeit nicht bewohnbar. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Dabei können die Beamten Brandstiftung als Brandursache nicht ausschließen und bitten Zeugen, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise unter (05361) 46460.

