Kaya Kanar spielt in Wolfsburg humpelnd mit ethnischen Klischees

Da also humpelt er auf die Bühne im Congress-Park: Kaya Yanar, der smarte, gutaussehende Komödiant mit der tief in die Stirn gezogenen, dunklen Schiebermütze. Die Sprunggelenke funktionierten nicht mehr so, wie sie sollten, erklärt der 49-Jährige.

Und witzelt sogleich über die Ärzte in der Schweiz und in Deutschland. Er blickt sich um im imaginären Behandlungszimmer in Zürich – „privat bezahlt“, alles teuer, sehr gediegen. „Deshalb will er mich gleich zweimal operieren!“ Mehr als 2000 Zuschauer jeden Alters lachen. Der große Saal im Congress-Park ist ausverkauft – bis auf die hintersten, oberen Reihen besetzt.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Nach der Show ist Anstehen am Parkhaus angesagt

Yanars Publikum genießt die 90-minütige Show, nimmt auch in Kauf, im Anschluss noch fast bis Mitternacht am Eingang und Kassenautomaten anzustehen, um den eigenen Wagen aus dem benachbarten Parkhaus zu fahren.

Der Comedian ist seit 2001 bekannt durch Tourneen und Auftritte im Fernsehen, erhielt mehrfach deutsche Comedy-Preise – eine Karriere, die für einen Sohn aus Antakya in der Türkei eingewanderter Eltern beispiellos ist.

Mit Krücke betrat Comedian Kaya Yanar die Bühne im Wolfsburger Congress-Park. Foto: Helge Landmann / regios24

Kaya Yanar spielt in Wolfsburg mit Klischees

Weil er mit Sprache umgehen kann, sich auf Mimik und Gestik versteht, seine treu blickenden Augen einsetzt, Klischees bedient, berührt und auch entlarvt, immer die dünne Grenze zum bloßen Klamauk oder verletzenden Ironie wahrt, sorgsam dosiert auch eigene Schwächen auf’s Korn nimmt.

Es ist eben lustig, wie Kaya Yanar mit großen Augen bekennt, schon vier Jahre verheiratet zu sein, obwohl sie zum Einschlafen ihn nervende Hörbücher laufen lässt. Tosender Beifall. So geht es weiter im Takt der Pointen: amüsiertes Gelächter, offener Beifall. Gleich, ob er über seine Familie philosophiert, Corona verarbeitet, die Schweizer Bürokratie lächerlich macht, auch ein wenig politisiert.

Lesen Sie mehr aus Wolfsburg:

„Fluch der Familie“ heißt neues Programm des Comedy-Stars

Kaya Yanar darf das: sagen, dass ein mehr als 120 Zentimeter hoher Schutzzaun am Zürcher Haus einer Baugenehmigung bedarf, weshalb nur kleine Italiener keine Baueingaben machen müssten. Mitten im genehmigten Bau verlangte das Bauamt, den Zaun zu strukturieren: „Meine Frau pflanzte Marihuana an.“ Erziehungsstile, Sprachen, Dialekte, Verhaltensweisen karikiert er, wenn er über den „Fluch der Familie“, sein neues Programm, spricht.

Leicht hat er es nicht gehabt, erzählt der Comedian: strenger Vater („Schwups ging das Licht aus. Wir mussten schlafen.“), angstgesteuerte, streitbare Mutter („Kleine, blutende Verletzung: Notfall“). Noch dazu der „so ganz andere Bruder, auch charakterlich“. Obwohl Mathematik-Ass, half er ihm nicht, in der Formelwelt Lösungen zu finden. Er macht es anders – mit seinem 2019 geborenen Sohn.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de