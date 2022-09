Blaulicht Unbekannter randaliert in Wolfsburg an Auto und sprüht Reizgas

Auf einem Hausparkplatz in Wolfsburg-Detmerode hat ein Unbekannter an einem Skoda Oktavia randaliert. Bevor er flüchtete, attackierte er einen Zeugen mit Reizgas.

