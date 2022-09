Klinikum Wolfsburg geht neue Wege in der Neurotraumatologie

Dank der Kooperation mit dem Klinikum Braunschweig: Prof. Dr. med. Klaus Zweckberger ist neuer Ärztlicher Leiter der Klinik für Neurotraumatologie und Wirbelsäulenchirurgie (NTW) am Klinikum Wolfsburg. Zusammen mit einem erfahrenen Ärzte-Team versorgt er hier ambulante und stationäre Patienten, die unter einer Erkrankung an der Wirbelsäule sowie deren Folgen oder einem Trauma des Gehirns oder der Wirbelsäule leiden, wie das Klinikum mitteilt.

Der 43-Jährige löste Priv.-Doz. Dr. med. Andreas Rieger ab, den das Klinikum altersbedingt in den Ruhestand verabschiedete. Grundlage für Prof. Zweckbergers neue Tätigkeit in Wolfsburg sei eine Kooperation mit dem Klinikum Braunschweig. Dort führt er bereits seit Herbst vergangenen Jahres als Chefarzt die Neurochirurgische Klinik. Fortan soll er regelmäßig nach Wolfsburg pendeln, um Sprechstunden anzubieten sowie Patienten zu beraten und zu therapieren.

Patientenversorgung soll optimiert werden

„Wir sind einen neuen Schritt gegangen und bieten durch die enge Zusammenarbeit beider Kliniken unseren Patientinnen und Patienten auch in diesem medizinischen Bereich einen hoch qualifizierten Experten als Ansprechpartner, an den sie sich bei Bedarf direkt hier vor Ort wenden können“, freut sich Klinikumsdezernentin Monika Müller über die Neubesetzung.

„Mit der gemeinsamen Leitung und dem Engagement beider Standorte optimieren wir die Patientenversorgung im Bereich der Neurochirurgie, Wirbelsäulenchirurgie und Neurotraumatologie in der gesamten Region Braunschweig/Wolfsburg, so dass eine ganzheitliche Versorgung aus einer Hand erfolgen kann“, erklärt der Ärztliche Direktor des Klinikums Braunschweig, Dr. Thomas Bartkiewicz.

Operiert wird in Braunschweig

Neben der Versorgung am Klinikum Wolfsburg soll Prof. Zweckberger spezielle Eingriffe, insbesondere im Bereich der Hirntumorchirurgie, der Schädelbasischirurgie und der Behandlung von Gefäßmissbildungen im Gehirn und der Wirbelsäule, am Klinikum Braunschweig vornehmen, da diese in Wolfsburg nicht angeboten werden dürften. Die Weiterbehandlung nach der Operation erfolge dann wieder in Wolfsburg und somit wohnortnah.

Die Vorsitzende des Klinikumsausschusses, Dr. med. Ursula Partzsch-Asamoah, sieht durch die neue Kooperation zudem positive Effekte für die Nachwuchsförderung: „Mit Herrn Prof. Zweckberger als Ärztliche Leitung und mit seiner Expertise werden wir in unserem Klinikum versuchen, auch im Bereich der Neurotraumatologie die wichtigen Weiterbildungsmöglichkeiten für junge Ärztinnen und Ärzte weiterzuentwickeln und unser Klinikum auch hier attraktiver zu gestalten.“

Neue Operationsmethoden sollen kommen

In den kommenden Jahren plane der Neurochirurg gemeinsam mit seinen Teams an beiden Standorten das Leistungsangebot seiner Kliniken zu stärken: „Ich möchte neue und moderne Operationsmethoden bei komplexen Eingriffen aufgreifen und auch an unseren Standorten implementieren, sodass wir das bestmögliche operative Ergebnis erzielen und eine hohe Sicherheit für unsere Patientinnen und Patienten garantieren können“, blickt Prof. Zweckberger voraus.

Der neue Ärztliche Leiter der NTW studierte Humanmedizin an der Ludwig-Maximilians Universität München und promovierte am Institut für Chirurgische Forschung im Bereich des experimentellen Schädel-Hirntraumas. Seine Facharztweiterbildung absolvierte er in der Neurochirurgischen Klinik des Universität Heidelberg. 2012/2013 absolvierte er ein DFG-Forschungsstipendium an der Universität Toronto und war nach seiner Rückkehr nach Heidelberg zunächst als Oberarzt und ab 2015 alt Leitender Oberarzt und stellvertretender Ärztlicher Direktor der Neurochirurgischen Klinik tätig.

Umfassendes Behandlungskonzept

2014 habilitierte Prof. Zweckberger ebenfalls im Bereich des Schädel-Hirntraumas und leitete seither die experimentelle Trauma-Arbeitsgruppe für Schädel-Hirntrauma und Wirbelsäulentrauma. 2018 wurde ihm der Titel außerplanmäßiger Professor für Neurochirurgie der Universität Heidelberg verliehen. Die klinischen Schwerpunkte von Prof. Zweckberger liegen neben der komplexen Wirbelsäulenchirurgie und der Neurotraumatologie im Bereich der komplexen Hirntumor- und Schädelbasischirurgie sowie der vaskulären Neurochirurgie.

Die Klinik für Neurotraumatologie und Wirbelsäulenchirurgie biete neben der Behandlung von Patienten mit schweren Traumata des Gehirns und der Wirbelsäule ein umfassendes Behandlungskonzept für Patienten mit Wirbelsäulenleiden an. Dieses reich von konservativen Therapieansätzen, Schmerzbehandlungen, minimalinvasiven Operationen bis hin zu komplexen Eingriffen.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de