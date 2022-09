Die Olchis sind zu Gast im Wolfsburger Planetarium.

Sie fehlen in kaum einen Kinderzimmer: die Olchis. Sie haben Hörner statt Ohren und wohnen auf einer Müllkippe in einem Ort namens Schmuddelfing. Sie lieben Dreck und Müll und alles, was Menschen eklig finden – und sie sind als Premiere zu Gast im Wolfsburger Planetarium.

In ihrem ersten Planetariums-Abenteuer „Die Olchis – Das große Weltraumabenteuer“ fliegen die Olchis endlich ins Weltall und lernen allerhand Spannendes über das Sonnensystem. Doch dann gibt es technische Probleme mit der Rakete von Professor Brausewein, und plötzlich ist auch noch Olchi-Opa verschwunden. Ob am Ende alle wieder heil landen?

Die Olchis sind bei Kindern Kult

Am Samstag, 10. September, ab 14.30 Uhr gibt es das erste Olchi-Weltraumabenteuer in Wolfsburg zu sehen. Planetariums-Geschäftsführerin Eileen Pollex freut sich, dass die grünen Kinderbuchhelden nun auch von Wolfsburg aus auf große Reise ins All gehen: „Die Olchis sind Kult, auch wenn sie einigen Eltern nicht gefallen, sind die fiktiven, grünen und schmutzliebenden Wesen, insbesondere bei jüngeren Kindern sehr beliebt. Deshalb freue ich mich, dass die Olchis in diesem 360-Grad-Weltraumabenteuer mit Originalzeichnungen von Erhard Dietl sowie einer Mischung aus in 2D- und in 3D-animierten Bilder zum Leben erweckt werden.“

Zur Premiere lädt Pollex Familien mit Kindern ab 5 Jahren ein, sich bereits ab 14 Uhr am Planetarium einzufinden, um sich gemeinsam mit einem „echten“ Olchi fotografieren zu lassen. Tickets sind im Ticketshop erhältlich. Nach der Premiere soll die Show „Die Olchis – Das große Weltraumabenteuer“ regelmäßig im Spielplan des Planetariums stehen.

red

