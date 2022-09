Veranstaltungen In Heiligendorf dreht sich auch am Sonntag alles ums Islandpferd

220 Prüfungen stehen bei der Niedersachsen-Meisterschaft der Islandpferdereiter in Wolfsburg-Heiligendorf auf dem Programm. Hier ist Wiebke Saleh aus Berlin auf der Ovalbahn.

Wolfsburg. Bei den Niedersachsen-Meisterschaften in Wolfsburg treten Berufsreiter und Amateure in 220 Wettbewerben auf Islandpferden an.