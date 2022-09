Kunstsause: Kulturquartier Wolfsburg veranstaltet Herbstfest

Wolfsburg. Am letzten Samstag im September finden am Wolfsburger Südkopf Konzerte, Bühnenshows, ein Theaterworkshop und mehr Aktionen statt. Das ist geplant.

Nach dem großen Erfolg der Osterrallye veranstaltet das Kulturquartier Wolfsburg am Samstag, 24. September, ein großes Herbstfest mit einem bunten Programm aus Bühnenshows, Mitmachaktionen, Verpflegung und noch mehr.

Auf der Volksbank BraWo-Bühne auf dem Hollerplatz beginnt ab 14 Uhr ein vielseitiges Showprogramm aus Musik und Akrobatik: Die junge Cheerleader-Gruppe des VfL eröffnet mit einer begeisternden Show. Nach den 6- bis 13-Jährigen wollen die älteren Cheerleader das Publikum ab 16.45 Uhr mit atemberaubenden akrobatischen Drehungen und Sprüngen zum Staunen bringen.

Gleich drei Ensembles der Musikschule Wolfsburg unterhalten die Gäste mit hochkarätiger Musik. Um 14.45 Uhr spielen das Ensemble der Saxophonisten und Saxophonistinnen sowie das Blockflötenensemble.

Jupiter Flynn tritt beim Herbstfest des Kulturquartiers in Wolfsburg auf

Ein Highlight soll der Auftritt der „New Music Award“-Finalistin Jupiter Flynn um 16 Uhr werden. Im Berliner Studio von Pola Roy, dem ehemaligen Schlagzeuger der Band „Wir Sind Helden“, nahm die Kosmopolitin ihre ersten Songs auf, darunter auch „Difficult Times“. Im Herbst erscheint ihr Debüt-Album – Jupiter Flynn bleibt ihrem Stil treu und verbindet düstere Lyrics mit der eigenen Indie-Rock-Leichtigkeit.

Ab 17.15 Uhr bringt Uwe Backhaus mit dem Grabow Duo dank Jazz & Bossa-Nova den Hollerplatz in Bewegung, und um 18.30 Uhr wird groß aufgespielt: Die VW Big Band lädt eine Stunde lang zum Tanzen ein, bevor ab 20 Uhr zum leuchtenden Abschluss auf die grüne Wiese vor Planetarium und Theater zur „Planentenparade“ eingeladen wird.

Sportstation, Planetenparade und Jazz beim Herbstfest am Südkopf

Parallel zum Bühnenprogramm bieten die Anrainer des Südkopfes in ihren Häusern vielseitige Programmpunkte zum Mitmachen, Entdecken und Staunen. An der Sportstation der United Kids Foundation auf dem Hollerplatz können von 14.30 bis 18 Uhr Rekorde in den verschiedenen Parcours aufgestellt werden.

Das Planetarium öffnet seine Tore um 16.30 Uhr und 19 Uhr zum „Sternenhimmel live“. Dort erfahren die Neugierigen, was es in der Nacht des Herbstfestes Spannendes am Himmel zu entdecken gibt. Reservierungen über die Website des Planetariums. Ab etwa 20 Uhr kann anschließend auf der Wiese vor dem Planetarium durch Teleskope in den echten Himmel geschaut werden. Ob die Sterne auch in Sachen Glück gerade günstig stehen, können Interessierte um 15.50 und 17.45 Uhr auf dem Hollerplatz herausfinden und vielleicht den einen oder anderen Preis beim Glücksrad gewinnen.

Scharoun-Theater lädt zum Workshop, Kunstmuseum zum Experimentieren

Für alle, die schon immer einmal selbst auf der Bühne stehen wollten, bietet das Scharoun-Theater einen Workshop an, zu dem auch Theaterneulinge herzlich eingeladen sind: Die spielerische, lebendige Entdeckung des persönlichen Potenzials steht hier im Mittelpunkt. Von 12.30 bis 14.30 Uhr geht es darum, sich selbst auf neue Weise kennenzulernen und sich zu trauen, die eigene Stimme zu finden und Fantasie zuzulassen. Anmeldungen sind über die Website des Theaters möglich.

Im Kunstmuseum bietet das Studio Digital – die neue Online-Plattform des Museums – von 14 bis 18 Uhr viele spielerische Anwendungen rund um die Sammlung des Kunstmuseums: Aus originalen Bauteilen der Skulpturen von Nam June Paik einen eigenen Roboter bauen? Mit dem Geisterquiz die Figurengruppe „Große Geister“ von Thomas Schütte kennenlernen? Oder mit einem speziellen Filter Bildwelten inszenieren, wie sie in den Fotografien von Gauri Gill vorzufinden sind?

Auch Kulinarisch ist beim Herbstfest am 24. September einiges los

Das Atelier motiviert vor allem junge Menschen, sich durch Kunst aktiv mit sich selbst, dem Leben und der Welt auseinanderzusetzen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Kulinarisch wird das Herbstfest mit allerlei Leckereien aus dem Leonardo-Hotel, X-Café, Café Kunstpause und Oexle bespielt. Zudem sind viele freiwillige Helfer und Helferinnen vom Rotary Club Gifhorn Wolfsburg, Lions Young Generation und Round Table im Einsatz. Das Angebot reicht von Kaffee und Kuchen, Waffeln, Popcorn und Getränken bis zu herzhaften Bratwürsten, Flamm- und Zwiebelkuchen.

Die mittlerweile insgesamt zwölf im Kulturquartier integrierten Institutionen setzen durch die Bündelung ihrer Kräfte auf eine Stärkung des Kulturangebotes am Südkopf.

