Unbekannte brachen Freitag in Wolfsburger Haus ein

Wolfsburg. Einen Hauseinbruch hat es am Freitag in Mörse gegeben. Dabei stahlen die Täter Bargeld. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

Unbekannte Täter haben am Freitag die kurze Abwesenheit der Hauseigentümer genutzt und sind am Nachmittag in ein Einfamilienhaus in der Straße Osterhop in Mörse eingebrochen. Dabei stahlen sie Bargeld. Die Hauseigentümer verließen laut Polizeiangaben am frühen Freitagnachmittag ihr Haus.

Als sie etwa zwei Stunden später zurückkamen, fiel ihnen bei ihrer Rückkehr mehrere durchwühlte Schränke und Schubladen auf. Dabei stellten sie fest, dass Bargeld gestohlen wurde. Zeugen, denen zur Tatzeit oder im Vorfeld verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache in der Heßlinger Straße unter (05361) 46460 zu melden.

