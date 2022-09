Für Radschnellweg: Nordsteimker Straße wird 2023 Baustelle

Ab Ende 2023 soll an der Nordsteimker Straße Wolfsburgs erster Radschnellweg Formen annehmen. Die Stadtverwaltung will dann in einem Rutsch den Abschnitt zwischen dem Berliner Ring und den Steimker Gärten bauen. Sie kündigt bereits jetzt Umleitungen an.

Auf dem Radschnellweg an der Nordseite der Nordsteimker Straße sollen Radler künftig auf einem bis zu 4 Meter breiten Fahrradweg stadteinwärts und stadtauswärts fahren können. Der Gehweg wird laut dem Vorschlag, den die Stadtverwaltung jetzt in die politische Beratung gegeben hat, vom Radweg getrennt. Um mehr Platz für Radfahrer zu schaffen, muss die Kommune abschnittsweise ein Stück Fahrbahn wegnehmen, in den Wald hineinbauen oder Verkehrsanlagen umbauen.

Ihr Vorschlag sieht folgendermaßen aus: Zwischen dem Berliner Ring und der Fußgängerampel auf Höhe des Emmausheims wird der bestehende Radweg von zwei auf vier Meter verbreitert. Die Busbucht bleibt, wie sie ist, der Warte- und Ausstiegsbereich an der Haltestelle wird aber neu konzipiert, um Konflikte zwischen Radlern und Fahrgästen zu vermeiden.

Stadt Wolfsburg will ab 2023 Radschnellweg bauen

Zwischen der Bus-Haltestelle und der Tankstelle will die Stadtverwaltung den Rad- und Gehweg ebenfalls verbreitern und grunderneuern. Dafür plant sie einen Flächenankauf. Große Bäume sollen stehen bleiben. An der Engstelle an Tankstelle, Erich-Bammel-Weg und Fußgängerampel schafft die Stadt Wolfsburg Platz, indem sie die Mittelinsel entfernt.

Etwa einen Kilometer lang ist das Teilstück des Radschnellwegs, das die Stadt Wolfsburg ab Ende 2023 bauen will. Foto: Jürgen Runo

Auf dem 500 Meter langen Abschnitt zwischen dem Erich-Bammel-Weg und den Steimker Gärten kommen der Geh- und Radweg momentan nur auf eine Gesamtbreite von zwei Metern. Beim Umbau werden der Radweg und der Fußweg voneinander getrennt. Damit die Stadt nicht zu weit in den Wald hineinbauen muss, schlägt sie einen Kompromiss zwischen den Bedürfnissen aller Verkehrsteilnehmer vor.

Radschnellweg soll drei bis vier Meter breit werden

Der Radschnellweg mit Spuren in beide Richtungen würde demnach auf diesem Abschnitt nur drei und nicht vier Meter breit. Der Gehweg soll eine Breite von zwei Metern haben, die Fahrbahn von 7 auf 6,25 Meter verschmälert werden. 2,50 Meter müssten somit vom Wald abgeknapst werden.

Die Stadt will wurzelschonend bauen. Für den Gehweg wird versickerungsfähiges Pflaster verwendet und eine Entwässerung zum Wald hergestellt.

Am Berliner Ring will die Stadt Wolfsburg Radfahrer zählen

Auch einen neuen Überweg für Fußgänger und Radfahrer soll es an der Nordsteimker Straße geben: Er ist auf Höhe des Kiefernweges geplant – so verbessert sich auch die Verbindung zwischen dem Steimker Berg und dem neuen Stadtteil Steimker Gärten.

Den ins Nichts führenden Gehweg auf der Südseite der Nordsteimker Straße will die Stadtverwaltung entsiegeln. Der Abschnitt bis zum Kiefernweg wird dagegen verbreitert. Am Berliner Ring ist eine Radfahrer-Zählstelle mit Anzeige geplant.

Kommune kündigt ein Umleitungskonzept für die Baustelle an

Wenn an einer der wichtigsten Einfallstraßen Wolfsburgs gebaut wird, sind Verkehrsbeeinträchtigungen vorprogrammiert. „Die Baumaßnahme soll in einem Bauabschnitt hergestellt werden, dazu wird im Vorfeld ein umfangreiches Baustellen- und Umleitungskonzept erstellt“, kündigt die Stadtverwaltung in der Ratsvorlage an. Der Baubeginn sei für Ende 2023 vorgesehen.

Insgesamt soll der Radschnellweg in Wolfsburg rund fünf Kilometer lang werden. Der nun diskutierte Abschnitt ist einen knappen Kilometer lang und würde an den komfortablen Radweg anschließen, der bereits an den Steimker Gärten vorbeiführt. Dass der Schnellweg nicht überall auf volle vier Meter Breite kommen wird, hatte Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide bereits Ende 2020 verdeutlicht. Nicht nur am Waldrand im aktuellen Abschnitt soll platzsparender gebaut werden, sondern auch am Moor bei Nordsteimke.

Ortsrat Stadtmitte berät am 20. September über Radschnellweg

Verschieben lässt sich der Radwegbau trotz Haushaltsflaute nach Meinung der Stadtverwaltung nicht. Sie verweist darauf, dass er Teil des Verkehrskonzeptes Wolfsburg-Südost ist, das mit den großen Baugebieten Steimker Gärten und Sonnenkamp in die Umsetzung gehen sollte. Eine Lücke im Radwegenetz werde geschlossen, die Mobilitätswende vorangetrieben, argumentieren die Planer.

Auch geht es darum, Fördermittel nicht verfallen zu lassen. Das Land Niedersachsen hat das Wolfsburger Projekt bereits im Sommer 2020 in ein Förderprogramm für kommunale Radschnellverbindungen aufgenommen. Damit steht eine 75-prozentige Finanzierung in Aussicht. Insgesamt sind für den Radschnellweg zehn Millionen Euro veranschlagt. Der aktuelle Abschnitt soll knapp zwei Millionen Euro kosten. Die Kommune hofft, dass das Land davon 1,15 Millionen trägt.

Der Ortsrat Stadtmitte wird sich voraussichtlich als erstes politisches Gremium mit dem Vorschlag befassen. Er trifft sich am Dienstag, 20. September, ab 18 Uhr in der Kita am Campus Hellwinkel zur öffentlichen Sitzung.

