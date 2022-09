5000 VW-Beschäftigte setzen in Wolfsburg Zeichen gegen Rassismus

Um Erinnerungskultur und aktuelle gesellschaftspolitische Themen ging es bei einer außerordentlichen Jugendversammlung, wie Volkswagen mitteilt. Rund 5000 Auszubildende, Dual Studierende und Ehrengäste aus allen deutschen Standorten trafen sich auf Einladung der Gesamt-Jugend- und Auszubildendenvertretung (GJAV) in der Volkswagen-Arena in Wolfsburg. Die Veranstaltung stand unter dem Motto „rememBer – Erinnern, nicht vergessen!“.

Cavallo: „Umso wichtiger ist Euer Zeichen gegen das Vergessen und für Verantwortung“

Für Koray Korkmaz, seit 2020 Vorsitzender der Gesamtjugend- und Auszubildendenvertretung (GJAV), war die sich aktuell zuspitzende politische Weltlage Anlass, die außerordentlichen Versammlung einzuberufen: „Historische Orte zu erhalten und von ihnen zu lernen, ist seit Jahrzehnten eine wichtige Aufgabe für unsere Gesellschaft, insbesondere für Volkswagen. Wir wollten den Tag gemeinsam mit den jungen Beschäftigten nutzen, um uns mit unserer gemeinsamen Erinnerungskultur auseinanderzusetzen, um zu gedenken und eben nicht zu vergessen.“ Daniela Cavallo, Vorsitzende Gesamt- und Konzernbetriebsrat, appellierte in ihrer Rede an die jungen Zuhörerinnen und Zuhörer: „Nichts ist selbstverständlich. Auch in Deutschland nicht. Unser Frieden nicht. Unser Wohlstand nicht. Und es ist ganz offensichtlich auch nicht sicher, dass wir alle aus der Vergangenheit lernen. Umso wichtiger ist Euer Zeichen gegen das Vergessen und für Verantwortung. Für Demokratie und für ein Miteinander – trotz aller Unterschiede, die wir haben. Es macht mich sehr stolz, wie Ihr Euch unter anderem bei der Gedenkstättenarbeit in Auschwitz engagiert.“

Kilian: „Fairness, Toleranz und Solidarität“

Gunnar Kilian, Konzern-Personalvorstand, ging in seiner Rede auf den von Bundeskanzler Olaf Scholz geprägten Begriff der Zeitenwende ein und sagte: „Als Volkswagen-Familie stellen wir uns mit all unserer Kraft und all unserem Können gegen die Kräfte, die uns ein Leben in Frieden und Freiheit verwehren wollen. Wir zählen dabei auf die Werte, die Volkswagen von jeher auszeichnen: Fairness, Toleranz und Solidarität – verbunden mit einer klaren Absage an Rassismus und Diskriminierung.“

Neben den Redebeiträgen organisierte die GJAV eine Podiumsdiskussion zu Nationalismus und seinen Folgen, an denen unter anderem Christoph Heubner (Exekutiv-Vizepräsident Internationales Auschwitz Komitee) teilnahm. Mehrere Auszubildende trugen in einem Sprechchor einen Text von Christoph Heubner mit dem Namen „Damals gab es hier keine Vögel“ vor.

Personalvorstand Gunnar Kilian äußerte sich auch auf dem sozialen Netzwerk Linkedin zu der Veranstaltung: „Angst ist der unwissendste, schädlichste und grausamste aller Ratgeber – Warum der Philosoph Edmund Burke mit diesem Zitat meines Erachtens Recht hat? Weil Angst die Wurzel des Hasses sein kann. Aktuell erleben und spüren wir alle viele Unsicherheiten in der Welt. Sie sind Folgen der Klimakrise, der Corona-Pandemie, des Angriffskrieges Russlands und der Energiemangellage, die alle zeitgleich aufeinanderstoßen. Aus dieser Krisen-Konstellation resultiert auch Angst in der Gesellschaft. Angst um unsere Zukunft – Angst um unseren Wohlstand. Diese Angst ist mehr als verständlich und nachvollziehbar. Wichtig für uns alle ist: Wir dürfen uns nicht von ihr beherrschen lassen – nicht unser Handeln von Angst bestimmen lassen. Damit nicht das aus ihr erwächst, was Burke schon vor über 200 Jahren formulierte. Aus unserer eigenen Historie heraus wissen wir: Angst kann in Terror enden! Und das darf nie wieder passieren. Um darauf aufmerksam zu machen, sind heute in Wolfsburg rund 5000 Auszubildende aus unseren Volkswagen-AG-Standorten zusammengekommen. Gemeinsam haben wir in der Volkswagen-Arena an die schrecklichen Folgen des Nationalsozialismus erinnert, dessen hasserfüllte Ideologie aus Ängsten erwachsen ist. Dabei haben wir zu Solidarität aufgerufen, um der Angst den Nährboden zu entziehen!“

