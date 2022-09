Mittwoch im TV: Wolfsburger Schauspieler bei „Watzmann ermittelt“

In „Der letzte Ritt" ist René Oltmanns (links) als August Flaucher an der Seite von Andreas Giebel zu sehen. Die neue Folge von „Watzmann ermittelt“ ist am Mittwoch, 21. September, um 18.50 Uhr im Ersten zu sehen.

Aufregung in Berchtesgaden: Bei einem Trainingsritt wird das Pferd von Turnierreiterin Tanja Gantinger (Judith Peres) von einem Laserpointer geblendet. Die Reiterin wird abgeworfen und dabei schwer verletzt. Kriminalhauptkommissar Benedikt Beissl (Andreas Giebel) und sein Partner Jerry Paulsen (Peter Marton) übernehmen die Ermittlungen – und stoßen dabei unter anderem auf die Familie von August Flaucher, der als Reitlehrer in dem Verein der Verletzten arbeitet. So startet die erste Folge der dritten Staffel von „Watzmann ermittelt“, die am Mittwoch, 21. September, um 18.50 Uhr auf ARD ausgestrahlt wird.

Gespielt wird August Flaucher von René Oltmanns, der in Gifhorn geboren und in Wolfsburg aufgewachsen ist. In der Vergangenheit spielte er unter anderem bei den Rosenheim-Cops, Aktenzeichen XY ungelöst, SOKO München Hubert und Staller oder auch der Telenovela „Sturm der Liebe“ mit. Und nun also „Watzmann ermittelt“ – feinstes Vorabendprogramm.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die neue Folge „Watzmann ermittelt“ wurde schon im Spätsommer 2020 gedreht

Gedreht wurde die Folge schon vor zwei Jahren, als die Corona-Pandemie gerade wieder Fahrt aufnahm. „Es gab damals noch keine Schnelltests, geschweige denn eine Impfung, deshalb musste ich vor jedem Drehtag einen PCR-Test machen“, erinnert sich Oltmanns. Heute seien die Corona-Maßnahmen auch in den deutschen Fernseh-Produktionen so gut wie verschwunden.

Lesen Sie mehr zu Kultur in Wolfsburg:

Die Schauspieler (von links) Peter Marton (Jerry Paulsen), Katharina Leonore Goebel (Ermittlerin Sophia Strasser), Andreas Giebel (Kriminalhauptkommissar Benedikt Beissl), Sarah Thonig (Caro Reiser), Regisseur John Delbridge und Schauspieler Nepo Fitz (Max Ruffer) lächeln während einer Drehpause bei der ARD Krimi Serie "Watzmann ermittelt". Foto: ARD/Lucky Bird Pictures/Angela M. Schlabitz / dpa

Seine Rolle als Reitlehrer August Flaucher habe ihm viel Spaß bereitet; auch, weil sie mal was anderes gewesen sei. „Ich finde es immer gut, wechselnde Charaktere zu spielen“, sagt Oltmanns. Der Reitlehrer, dem Benedikt Beissl und Jerry Paulsen begegnen, ist nicht der charismatische Mädchenliebling aus der Klischee-Schublade. Vielmehr nimmt er eine fast unterwürfige Haltung seiner Frau, einer Rivalin der verletzten Reiterin, gegenüber ein. „Er steckt eher zurück neben seiner starken Frau“, sagt Oltmanns über seine Figur.

Im Verhör kann René Oltmanns seine Figur entwickeln

Die Chance, seinen Charakter so richtig zu entfalten, bekommen sowohl August Flaucher als auch René Oltmanns, der ihn spielt, in der Verhörszene. Hier entwickelt die Figur Tiefe; und hier kann Oltmanns sein schauspielerisches Können zeigen, das nicht hinter dem seinen Kolleginnen und Kollegen zurücksteht. „Ich mochte diese Szene“, sagt Oltmanns, „es war eine der letzten, die wir gedreht haben. Wir kannten uns schon ein bisschen, das machte es einfacher, aufzumachen.“

Was im Fernsehen nur wenige Minuten Spielzeit sind, bedeutet in der Realität stundenlange Mühe. „Du spielst solche Szenen zehn bis fünfzehn Mal“, sagt Oltmanns. Das mache es schwieriger – denn jedes Mal müssen die Gefühle neu abgerufen werden, und jedes Mal kommt ein anderes Ergebnis dabei heraus. „Das ist schwieriger als im Theater, wo du nur einen Take hast“, sagt Oltmanns.

Das Ergebnis ist ein spannender, unterhaltsamer – fast schon etwas zu seichter – Vorabendkrimi, der die Nerven nicht zu sehr strapaziert. Für Oltmanns geht es in diesem Jahr nun erst mal in Fürstenfeldbrück weiter. Dort übernimmt er die Regie einer Inszenierung von Nick Hornbys Roman „A Long Way Down“. Und dann? „Man weiß nie“, sagt er, „es kann jederzeit das Telefon klingeln.“

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de