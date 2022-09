Wolfsburg. Der Raubvogel geht am Neuen Teich spektakulär auf Fischjagd, während die Stare am Allersee zu beobachten sind. Ein Fotograf berichtet.

Tausende von Staren fliegen zur Abendruhe in die Schilfzone des Wolfsburger Allersees ein.

Natur Fischadler und Stare sorgen für Naturschauspiele in Wolfsburg

Zwei Naturschauspiele sind zurzeit in Wolfsburg zu bestaunen: Zum einen haben sich Fischadler am Neuen Teich im Norden der VW-Stadt blicken lassen. Zum anderen fliegen derzeit Tausende Stare abends am Allersee ein.

Seit gut einer Woche könne man am Neuen Teich einen seltenen Gast beobachten, wie Fotograf und Nabu-Mitglied Dirk Gildemann erklärt. Ein Fischadler mache dort Rast und stärke sich für den Weiterflug in den Süden. Fischadler fressen nur frisch gefangenen Fisch. Die Jagd ist spektakulär.

Tausende Stare sind in Wolfsburg zu beobachten

„Im Rüttelflug erspäht er seine Beute, um dann im Sturzflug den Fisch zu greifen. Oft verschwindet er fast gänzlich im Wasser, um anschließend den Fisch mit großer Kraftanstrengung herauszuziehen“, schildert Gildemann. Der Vogel sitze meistens auf den abgestorbenen Ästen auf der Insel und sei durch seine helle Brust leicht zu erkennen.

Kurz vor Sonnenuntergang ist ein weiteres Naturschauspiel zu bewundern. Hinter dem Renaturierungsbereich der Aller fliegen Tausend von Staren zur Abendruhe in die Schilfzone ein. Ein Spektakel, das selten geworden ist. „Mit lautem Gezwitscher kreuzten sie die untergehende Sonne“, berichtete Gildemann, der auch einen Vogelkalender herausgibt. Mehr Infos unter www.gildemann-fotografie.de.

Auch ein Fischadler macht Station in Wolfsburg. Hier taucht er am Neuen Teich zur Jagd ins Wasser ein. Foto: DIRK GILDEMANN

red

