IZB Wolfsburg Parken, Busshuttle, Verkehr: Alles Wichtige zur IZB in Wolfsburg

Kommende Woche wird Wolfsburg zur Messestadt: Vom 11. bis zum 13. Oktober öffnet die Internationale Zuliefererbörse (IZB) im Allerpark ihre Tore für Besucherinnen und Besucher. Mehr als 900 Aussteller aus über 37 Ländern präsentieren auf der Messe neueste Trends und Innovationen der Autozulieferer-Branche.

Um an diesen Tagen einen möglichst reibungslosen Verkehrsfluss zu gewährleisten, ist ab dem 10. Oktober ein eigens aufgebautes Verkehrsleitsystem aktiv. Das teilt die Wolfsburg AG mit. Die an wichtigen Zufahrtsstraßen wie der A39 und der B188 aufgestellten elektronischen LED-Anzeigentafeln leiten die Aussteller und Besucher zum Messegelände und zu den vorgesehenen Parkzonen.

Kostenfrei nutzbare Shuttlebusse verbinden an den Messetagen den Wolfsburger Hauptbahnhof, den Parkplatz an der VW Service-Akademie in Kästorf sowie das Volkswagen Werk Wolfsburg mit dem Messegelände im Wolfsburger Allerpark.

Mit dem Auto ist die Zufahrt zur Messe sowie zu den Freizeiteinrichtungen und zum Hotel im Allerpark vom 10. Oktober, ab 12.00 Uhr, bis zum 13. Oktober, 18.30 Uhr, nur über die erste Einfahrt zum Allerpark an der Oebisfelder Straße (Zufahrt zum Parkplatz P3) möglich. Die Zufahrt über die so genannte Badeland-Kreuzung ist in diesem Zeitraum gesperrt.

Parkplätze gibt es rund um das Messegelände

Parkplätze für Messebesucher stehen rund um die Volkswagen Arena, Parkzone Grün, gegen Gebühr zur Verfügung. Die Zufahrt erfolgt über die Abfahrtsspur von der Berliner Brücke stadtauswärts sowie aus der Autostadt kommend unter der Berliner Brücke entlang Richtung Volkswagen Arena. Kostenfreie Parkmöglichkeiten gibt es auf dem Parkplatz an der VW Service-Akademie am Maschweg in Kästorf.

Kostenlose Shuttle-Busse im 15-Minuten-Takt

Ebenfalls kostenfrei nutzbare Shuttlebusse erleichtern an den drei Messetagen die Anreise. Sie verkehren vom Hauptbahnhof Wolfsburg, dem Parkplatz an der VW Service-Akademie und aus dem Volkswagen-Werk Wolfsburg zum IZB-Messegelände im Allerpark und zurück.

Der Bahnhofs-Shuttle verkehrt alle 15 Minuten zwischen 9.10 Uhr und 19.10 Uhr zum IZB-Eingang Ost. Hier hält auch der Shuttlebus vom und zum Parkplatz an der VW Service-Akademie, der zwischen 10.15 Uhr und 18.30 Uhr stündlich fährt. Der Volkswagen-Shuttle fährt zwischen 9.30 Uhr und 18.30 Uhr mindestens im Halbstundentakt zum IZB-Eingang West. Genannt sind jeweils die erste Abfahrt zur Messe und die letzte Rückfahrt von der Messe.

Die detaillierten Fahrpläne inklusive aller Haltestellen finden Interessierte unter www.izb-online.com im Internet.

