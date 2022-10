Der Wolfsburger Allersee bekommt einen Hundestrand

Wolfsburg. Der Bereich wird temporär am westlichen Strandabschnitt des Wolfsburger Allersees abgesteckt. Was Hundehalter dennoch beachten müssen.

Der Allersee bekommt einen temporären Hundestrand. Das teilt die Stadt Wolfsburg mit. Der westliche Strandabschnitt (vor dem Courtyard-Hotel) dürfe künftig auch von felligen Vierbeinern genutzt werden. Die Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) werde den Bereich entsprechend beschildern.

Stadt und WMG einigten sich demnach auf eine einjährige Testphase. In der sollen Erfahrungen gesammelt und die Anmerkungen aller Nutzer des Allersees berücksichtigt werden. Anschließend erfolge die Entscheidung über einen dauerhaften Hundestrand. „Der Wunsch nach einem Hundestrand am Allersee wurde bereits mehrere Male an mich herangetragen“, erklärt Oberbürgermeister Dennis Weilmann. „Ich finde, dass wir eine gute Lösung für alle Beteiligten gefunden haben. In einem Jahr werden wir dann schauen, ob sich das Konzept an dieser Stelle bewährt hat. Als Hundebesitzer freue ich mich auch persönlich, dass uns unsere Vierbeiner künftig an einem schönen Strandtag zum Allersee begleiten können.“

Gesundheitsamt hat keine Bedenken wegen Hundekot

Luisa Bohs, Quartiersmanagerin Allerpark bei der WMG, ergänzt: „Wir freuen uns, dass die Testphase für den Hundestrand jetzt starten kann – und sind uns sicher, dass das neue Angebot bei Mensch und Tier gut ankommt.“ Auch die an den Strandabschnitt grenzende Wiese werde künftig für Hunde zur Verfügung stehen. Weiterhin bestehen bleibe die allgemeine Leinenpflicht im Allerpark – dies betrifft auch den Hundestrand.

Derweil hat das Gesundheitsamt aus infektionshygienischer Sicht keinerlei Bedenken bezüglich eines separaten Hundestrands, heißt es weiter vonseiten der Stadt. Hundehalter hätten darauf zu achten, dass kein Hundekot in den Allersee gelangt, dasselbe gilt für den gesamten Strandbereich und Allerpark im Allgemeinen. Die Stadt Wolfsburg und die WMG weisen darauf hin, dass die gemeinsame Nutzung des Allersees gegenseitige Rücksichtnahme und Achtsamkeit voraussetzt.

Der ausgewiesene Hundefreilauf – an dem Hunde auch ohne Leine laufen können – steht Hundehaltern und ihren Vierbeinern weiterhin auf der Ostseite des Allersees zur Verfügung. Hier können Hunde auch ohne Leine schwimmen gehen.

