Wolfsburgerin wird 100: Kein spezielles Rezept

Liesa Döring aus Hattorf wird am 13. Oktober 100 Jahre alt.

„Da bin ich gut frisiert“, sagte Liesa Döring und übermittelte das oben stehende Foto. Enkel haben es von ihrer Großmutter gemacht. Anlässlich ihres 100. Geburtstages, den sie im Kreis von bis zu 60 geladenen Gästen am Samstag im Ristorante Occhipinti feiern wird. Schon heute, an ihrem Geburtstag, marschiert der Spielmannszug „Magic Flames“ vor ihrem Haus auf, um ihr ein Ständchen zu bringen.

Weg ist nach ihrem verstorbenen Mann benannt

Das sei als Überraschung geplant, aber sie habe davon erfahren: „Ich soll mich doch vorbereiten können.“ Und Ortsbürgermeister Marco Meiners habe gerade erst einen nach ihrem 2014 verstorbenen Mann Walter Döring benannten Weg eingeweiht. Darauf ist sie stolz, „eine Anerkennung für seine Leistungen“. Er gründete unter anderem die „Magic Flames“.

Dass sie ihn wirksam unterstützte, stellte sie nicht besonders heraus. So schmückten Liesa und Walter Döring gemeinsam einen gepflanzten Baum mit einem Spruch, als der MTV Hattorf 2013 sein 100-jähriges Bestehen feierte. Sie engagiert sich bis heute ehrenamtlich, unter anderem in der Plantage in Hattorf, die allen Generationen Möglichkeiten und Freiräume bietet. Denn Liesa Döring ist eine aktive, geistig rege Frau geblieben, der ihr Arzt „gute Gesundheit“ bescheinigt habe.

„Ein Rezept habe ich nicht“

Beim Stricken entspanne sie sich. Sie lese gern vor, mache Gymnastik beim MTV, täglich koche sie auch „nur für mich“ und achte auf einen gegliederten Tagesablauf. Dieser sieht so aus: Frühstück gegen 7.30 Uhr, pünktlich zu Mittag essen, spätestens gegen 22.30 Abschalten des Fernsehers. „Aber ein Rezept habe ich nicht“, antwortete sie lächelnd auf die Frage, wie sie ihr hohes Alter erreicht habe.

100 Jahre, das ist ein bewegtes Leben, indem immer wieder gesellschaftliche und politische Ereignisse eine Rolle spielten. Liesa Döring, geborene Knigge, gehört zu den „Alteingesessenen“ in Hattorf. Ihre Eltern bewirtschafteten dort einen kleinen Hof, aber ihr Mann kam als Spätheimkehrer nach sieben Jahren sowjetischer Kriegsgefangenschaft hierher, gebürtig aus Kupferberg (1920) in Schlesien. 1951 heirateten sie, bauten später ihr Haus, das sie noch bewohnt, obwohl „es zu groß für mich ist, aber ich bleibe hier“.

Bei Volkswagen arbeitete er sich hoch, war öfters einige Jahre in Zweigwerken tätig wie in Salzgitter und Emden. „Das war für mich eine schöne Zeit, in der ich viel kennen gelernt und gesehen habe“, erzählt Liesa Döring. Wie viele Frauen ihrer Generation war sie nicht dauerhaft berufstätig, übte aber immer wieder „Tätigkeiten“ aus, war zeitweilig Haushaltslehrerin.

Mit einem Gottesdienst ehrt Pastorin Julia Braunsteiner die Jubilarin am Samstagvormittag in der evangelischen St.-Nicolai-Kirche. „Das freut mich besonders“, sagte Liesa Döring.

