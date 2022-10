Erste Mieter ziehen ins „Berlinerhaus“ in Wolfsburg

Das „Berlinerhaus“ an der Berliner Brücke: Das Hotel empfängt bereits die ersten Gäste. Noch vor Weihnachten sollen in die Büroräume die ersten Mieter einziehen.

Mit Fertigstellung der Büroräume geht das „Berlinerhaus“ in Wolfsburg jetzt auch an den operativen Start. Gerade hat der Eigentümer, ein Joint Venture aus der deutschlandweit aktiven ABG Real Estate Group und dem Wolfsburger Familienunternehmen Hecker GmbH, rund 330 Quadratmeter Büroflächen im 6. Obergeschoss des Gebäudes an die Hyundai Transys INC vermietet, wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht.

Führend auf Antriebstechniken und Sitzkomponenten spezialisiert

Der Mietvertrag enthält auch sieben KFZ-Stellplätze. Die Übergabe der Geschäftsräume an den neuen Mieter sei in wenigen Wochen noch vor Weihnachten geplant. Hyundai Transys werde in den Räumlichkeiten eine Forschungs- und Entwicklungsabteilung ansiedeln. Der koreanische Automobilzulieferer Hyundai Transys, der weltweit führend auf Antriebstechniken und Sitzkomponenten spezialisiert sei, zähle zu den wichtigen Kooperationspartnern von VW.

Bereits zum Ende 2020 hatte die ABG rund 8000 Quadratmeter Grundfläche für rund 260 Zimmern im „Berlinerhaus“ an die internationalen Hotelbetreiber Premier Inn vermietet. Im Frühsommer 2022 hatte Premier Inn seinen Geschäftsbetrieb aufgenommen und das Hotel in unmittelbarer geografischer Nähe des VW-Konzerns eröffnet.

Eigentümer steht mit weiteren Mietinteressenten im Austausch

Ulrich Höller, Geschäftsführender Gesellschafter der ABG Real Estate Group: „In Zeiten von allgemeiner Verunsicherung bestätigt sich gerade an dem attraktiven Objekt Berlinerhaus in Wolfsburg: Langfristig angelegte Qualität, zu der in der Immobilienbranche heute vor allem Lage, Ausstattung, Flexibilität der Raumgestaltung und Nachhaltigkeit zählen, setzt sich auch in Krisenzeiten durch.“ Mit weiteren Mietinteressenten würden die ABG Real Estate Group und die Hecker GmbH in engem Austausch stehen.

Der rund 45 Meter hohe Office-Tower „Berlinerhaus“ besteche durch seine feingliedrige Fassade aus Glas und Metall, die durch drei attraktive zweigeschossige Sky-Lounges ästhetisch geprägt werde. Gemeinsam mit der Dachterrasse biete sie eine einmalige Aussicht bis zum Wolfsburger Schloss und in die Autostadt.

6700 Quadratmeter Büroflächen

Auf insgesamt zwölf Vollgeschossen würden den zukünftigen Mietern fußläufig zum Zentrum und Hauptbahnhof von Wolfsburg rund 6700 Quadratmeter Büroflächen zur Verfügung stehen. Komplettiert werde das Ensemble durch zwei quergestellte fünfgeschossige Gebäuderiegel für den Hotelbetrieb. Sie liegen über einem zweigeschossigen Sockel und bieten zusammen mit diesem 260 Zimmern und rund 8000 Quadratmeter Mietfläche Platz. Hinzu kämen circa 170 Stellplätze für PKW. Realisiert wird das „Berlinerhaus“ von zwei Joint-Venture-Partnern: der ABG Real Estate Group, die über 50 Jahre Erfahrung aus Landmark-Entwicklungen an Deutschlands Top-Standorten mitbringt, sowie dem alteingesessenen Wolfsburger Familienunternehmen Hecker GmbH mit seiner Vor-Ort-Expertise. Mit der Planung des Projekts ist das Architekturbüro Stauth Architekten beauftragt.

