Sandkamp. Schülerin Alina Kirchhoff hat sich mit der Verkehrsberuhigung in der Stellfelder Straße in Sandkamp befasst. Das sind die Ergebnisse.

Ortsvertreter aus Sandkamp an den neuen verkehrsberuhigenden Elementen zusammen mit Oliver Iversen, Leiter Geschäftsbereich Straßenbau, (links) und Schüler-Praktikantin Alina Kirchhoff (Zweite von links).

Verkehrsberuhigung Sechs verkehrsberuhigende Elemente in Wolfsburg-Sandkamp

Sechs verkehrsberuhigende Elemente hat die Stadt Wolfsburg auf der Fahrbahn der Stellfelder Straße in Sandkamp integriert, wie die Stadt mitteilt. Damit soll möglichst viel Verkehr aus der Ortslage herausgehalten werden, gleichzeitig sollen Fahrzeuge zu geringerer Geschwindigkeit gezwungen werden.

Schülerin wertet Verkehrsmengen aus

An der zur Gemeindestraße herabgestuften Strecke werde nun geringerer Verkehr erwartet und somit eine erhöhte Lebensqualität für die Anwohnenden. Dieses sei ein langgehegter Wunsch in Sandkamp, insbesondere auch des dortigen Ortsrates, der sich auch in das aktuelle Projekt wieder engagiert eingebracht habe. Mit der Verkehrsberuhigung der Stellfelder Straße hatte sich im Sommer die Schülerin Alina Kirchhoff während eines Praktikums beschäftigt. Sie hatte die Aufgabe erhalten, sich dazu über mögliche Schritte Gedanken zu machen. Drei Wochen lang wertete die Schülerin die Verkehrsmengen aus, lokalisierte Zufahrten und durchsuchte den Betriebshof nach geeigneten Elementen.

Geschäftsbereich Straßenbau und Projektkoordination setzt das Projekt um

Nach vielen Einzelschritten und in enger Abstimmung mit den zuständigen Planern im Geschäftsbereich Straßenbau sei eine Planzeichnung erstellt worden. Diese sei seitens der Straßenverkehrsbehörde geprüft worden. Anschließend sei das Projekt vom Geschäftsbereich Straßenbau und Projektkoordination umgesetzt und die verkehrsberuhigenden Elemente eingebaut worden. „Das ist schon ein ungewöhnlicher Bearbeitungsweg“, unterstrich Oliver Iversen, Leiter des Geschäftsbereiches Straßenbau und Projektkoordination bei der Stadt. „Der Dank gilt unserer Nachwuchsplanerin, die sehr akribisch die Aufgaben angegangen ist und eigene Ideen in den Prozess eingebracht hat. Damit haben wir nicht nur einen guten Einblick in die Arbeit der Stadtverwaltung gegeben, sondern auch berufliche Perspektiven bei der Straßen- und Verkehrsplanung vermittelt.“

