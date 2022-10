Inzidenzen um 800 – Zahl der Covid-Patienten im Klinikum steigt

Die Zahl der Covid-Infektionen steigt seit einigen Tagen in Wolfsburg wieder deutlich an. Impfungen können gegen einen schweren Verlauf helfen.

Die Corona-Inzidenzwerte steigen deutschlandweit – und das auch in Wolfsburg. Während die Inzidenz am vergangenen Samstag in der VW-Stadt noch bei 653,5 lag, kratzt sie am Freitag erneut an der 800er-Marke. Am Dienstag und Donnerstag übermittelte das RKI sogar Werte über 850.

Seitens der Stadtverwaltung gehe man aktuell davon aus, dass die Infektionen in den kommenden Wochen noch weiter steigen werden. Dies läge auch am erhöhten R-Wert. Dieser gibt an, wie viele Menschen eine infizierte Person im Durchschnitt ansteckt.

Zahl der Covid-Patienten im Klinikum steigt

Auch die Zahl der im Klinikum versorgten Covid-Patienten steigt aktuell wieder, wie die Stadt Wolfsburg auf Anfrage unserer Zeitung mitteilt. „Vermehrt sind darunter Patientinnen und Patienten, die nicht nur ‚mit‘, sondern ‚wegen‘ einer Covid-Infektion aufgenommen werden, weil sie einen schwereren Krankheitsverlauf haben“, teilt die Stadt mit. Die Entwicklung der Covid-Infektionen im Krankenhaus wird regelmäßig ausgewertet, wobei eine Prognose für die kommenden Wochen nicht möglich ist.

Aktuell sind laut DIVI-Intensivregister in Klinikum Wolfsburg 17 der 18 Intensivbetten belegt. Dabei entfallen zwei Betten auf Corona-Patienten, die intensivmedizinisch behandelt werden, davon wird einer invasiv beatmet.

Stadt appelliert an die Eigenverantwortung

Um das Klinikpersonal und andere Patienten zu schützen, werden die Klinikmitarbeitenden regelmäßig im Rahmen von Pool-Testungen auf das Corona-Virus getestet. Darüber hinaus werden Patienten, die mit Symptomen wie Husten, Schnupfen und Fieber im Klinikum aufgenommen werden, seit Anfang Oktober auch auf Influenza getestet. Dabei waren die Ergebnisse aber bisher nicht auffällig, berichtet die Stadt.

Das Tragen einer Maske helfe nach wie vor gegen die Ansteckung mit dem Corona-Virus, auch „außerhalb von Bus und Bahn“, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Sie appelliert an dieser Stelle an die Eigenverantwortung der Bürger und Bürgerinnen und empfiehlt das Tragen einer FFP2-Maske in gut besuchten Räumen.

Impfzentrum verwendet neuen Impfstoff

Außerdem sollten sich Personen ab 60 Jahren, Personen ab zwölf Jahren, die ein erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf haben, medizinisches Personal und Bewohner in Pflegeeinrichtungen sowie Personen mit erhöhtem Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf in Einrichtungen der Eingliederungshilfe ihre zweite Auffrischungsimpfung (vierte Impfung) geben lassen. Dabei verweist die Stadt darauf, dass die letzte Impfung gegen das Corona-Virus oder die letzte Corona-Infektion mindestens sechs Monate her sein sollte.

In Wolfsburg ist seit Ende September der an die dominanten Omikron-Varianten BA.4 und BA.5 angepasste Impfstoff von BioNTech/Pfizer verfügbar. Sowohl bei den mobilen Impfteams als auch bei den Impfzentren im Wolfsburger Stadtgebiet ist dieser Impfstoff verfügbar. Das Impfzentrum im Congress-Park ist Montag, Mittwoch und Freitag von 12 bis 19 Uhr sowie Dienstag und Donnerstag von 8 bis 15 Uhr geöffnet. Es wird eine Terminvereinbarung über das niedersächsische Impfportal oder telefonisch unter (0800) 99 88 66 5 empfohlen.

