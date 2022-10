Wolfsburg. Mit 2,36 Promille ist am Samstag ein Mann durch die Wolfsburger Porschestraße geradelt – und gestürzt. Die Polizei half.

Ein 61-Jähriger hat sich am Samstagabend durch einen Sturz vom Fahrrad leicht verletzt. Er war alkoholisiert. (Symbolbild)

Polizei Wolfsburg Polizei: Radfahrer stürzt in Wolfsburg – wegen „einigen Bierchen“

Weil er einige Bierchen zu viel getrunken hatte, ist ein Radfahrer aus Wolfsburg am Samstagabend mit dem Fahrrad in der Porschestraße gestürzt. Der 61 Jahre alte Mann war gegen 19.20 Uhr mit dem Rad in der Wolfsburger Innenstadt unterwegs und hierbei zu Fall gekommen. „Zum Glück zog er sich hierbei nur leichte Verletzungen zu“, erläutert die Polizei.

Den alarmierten Beamten erklärte er, dass er vor Fahrtantritt einige Bierchen konsumiert habe und in der Folge vom Fahrrad gefallen sei. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem Mann 2,36 Promille.

Angesichts dieses Wertes nahmen die Polizisten den 61-Jährigen mit ins Wolfsburger Klinikum, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Den Mann erwartet nun ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

