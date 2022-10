Kultur Kulturverein bietet Nachtwächterführungen in Fallersleben an

Ab November finden in Fallersleben wieder Nachtwächterrunden statt. Friedrich Wandschneider – alias Nachtwächter Fritz – dreht dann, ausgestattet mit Hellebarde, Horn und Laterne, seine abendlichen Runden, unterstützt von weiteren Mitgliedern der Theatergruppe des Kultur- und Denkmalvereins Fallersleben, wie dieser mitteilt. Dabei werden die Teilnehmer ins Jahr 1862 versetzt. Dort erfahren sie nicht nur etwas aus der Geschichte des Fleckens Fallersleben, sondern erleben auch alltägliche Vorkommnisse, die in kleinen Szenen gezeigt werden.

So können Interessierte in Fallersleben dabei sein

Beginn der Nachtwächtersaison ist am Sonntag, 13. November, um 18 Uhr. Treffpunkt und Start des

etwa 90-minütigen Rundgangs ist „Jan’s Shop“ in der Westerstraße. Aus organisatorischen Gründen ist es von Vorteil, sich zu den Rundgängen anzumelden: bei Friedrich Wandschneider, Telefon (05362) 62320 oder per E-Mail an f.wandschneider@wolfsburg.de. Weitere Termine: jeweils um 18 Uhr am

27. November, 11. Dezember, 18. Dezember, 8. Januar, 22. Januar, 12. Februar und 19. Februar; jeweils um 19 Uhr am 5. und 19. März.

red

