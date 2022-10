Wolfsburger Fahrraddieb dank Zeugen festgenommen

Wolfsburg. Ein Fahrraddieb konnte am Dienstag in Wolfsburg auf frischer Tat ertappt werden. Ein Zeuge hatte die Tat beobachtet und die Polizei verständigt.

In Fallersleben konnte am Dienstagabend ein Fahrraddieb auf frischer Tat ertappt werden, da ein aufmerksamer Zeuge umgehend handelte, nachdem er die Tat gesehen hatte. Laut einem Polizeibericht versuchte der Dieb auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Straße Am neuen Tor, das Schloss eines Fahrrads zu knacken. Ein Mann beobachtete die Tat und verständigte sofort die Polizei.

Er lieferte den Beamten eine Täterbeschreibung und hielt sie über die aktuelle Situation auf dem Laufenden. Wenige Minuten später traf die Polizei am Tatort ein und nahmen den Fahrraddieb fest. Der Dieb war ein 43 Jahre alter Mann aus Braunschweig. red

Lesen Sie mehr Nachrichten aus Wolfsburg:

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de