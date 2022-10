Parken in Wolfsburg Parkärger am Klinikum Wolfsburg: Strafe trotz Notfall mit Kind?

Das möchte kein Elternteil erleben: Am Freitag, 23. September, erhielt Volkan Abaci einen Anruf. Sein 13 Monate alter Sohn Ciro, der eine Allergie gegen Milcheiweiß und Hühnerei hat, hatte in der Kita versehentlich einen Milchpudding gegessen. Nur drei Löffel – doch das reichte. In heller Aufregung holten die Eltern das Kind ab und fuhren ins Klinikum Wolfsburg.

„Der Kleine währenddessen voller Pusteln und rot im Gesicht“, erinnert sich Volkan Abaci an die Fahrt, „man versucht, die Ruhe zu bewahren.“ Angekommen an der Kinderklinik, waren allerdings alle Notfallparkplätze belegt. Was nun tun? Ein allergischer Schock kann gefährlich werden, das weiß man nicht nur als betroffenes Elternteil. In der Hektik muss eine Entscheidung getroffen werden. „Also sage ich zu meiner Frau, die mit den Nerven sowieso blank war: Ich nehme den Kleinen und laufe schon einmal rein – park du das Auto“, schildert Abaci.

Kind hatte Notfall: Mutter parkte Auto, ohne Parkschein zu ziehen

Seine Frau Sarah derweil wusste nun auch nicht, wohin – weit weg parken, und viel Zeit verlieren? In dem Moment der Panik traf Sarah eine Entscheidung, die wohl jeder nachvollziehen kann, der Kinder hat, und die Sorge um die Kleinsten kennt. Sie stellte das Auto einfach irgendwohin, und eilte zu ihrem Sohn Ciro.

Lesen Sie auch:

Irgendwohin: Das war in diesem Fall ein Parkplatz, für den ein Parkticket fällig gewesen werde. Die Quittung kam prompt. Nach mehreren Stunden Krankenhausaufenthalt, es ging Ciro nun wieder besser, fanden die Abacis einen Strafzettel an ihrem Auto vor. 20 Euro, nicht die Welt. Und doch denkt sich die Familie: Einspruch einlegen ist ja erlaubt. „Wir in dem Glauben, na, das wird uns sicherlich verziehen – antworten sofort“, sagt Volkan Abaci.

Trotz Notfall: Familie musste 20 Euro für den Strafzettel zahlen

Doch das Ordnungsamt bleibt dabei. Es habe eine Info gegeben, dass das Verfahren nicht eingestellt werde, berichtet der Familienvater; und auch ein persönliches Gespräch habe das Geld nicht wiedergebracht. „Ich kann ihr Ärgernis verstehen, ich hab auch Kinder. Aber Regeln sind Regeln!“, habe es da geheißen, erinnert sich Abaci. Dieser Satz sei für ihn wie ein Schlag ins Gesicht gewesen.

Wer am Klinikum parken will, braucht in aller Regel einen Parkschein. Wenige Parkplätze werden Menschen, die einen Notfall haben, vorbehalten. Foto: Stadt Wolfsburg / Archiv

Was die Familie ärgert, ist nicht das Geld. „Es geht mir nicht um die 20 Euro, sondern um das Prinzip“, sagt Sarah Abaci. Sie findet: Wer einen Notfall hat, der hat eben keine Zeit, ein Parkticket zu ziehen. Und als Elternteil, dessen Kind möglicherweise in Gefahr ist, hat man auch nicht den Kopf dazu. „Nach einer allergischen Reaktion kann ein Leben enden,wenn man nicht schnell genug ist“, sagt Volkan Abaci, „Regeln sind eine Ordnung, die gut und sehr wichtig für unsere Gesellschaft ist, die aber auch mal bei einem Notfall – vor allem in unserer Zeit, wo überall Kummer und Sorgen herrschen, erst recht in einem Krankenhaus – außer Kraft treten können.“

Stadt Wolfsburg sieht das Vorgehen als angemessen an

Die Stadt derweil sieht das anders. Auf Anfrage bestätigt die Verwaltung den Vorfall. „Die Bearbeitung des Sachverhalts ist angemessen und in üblicher Art und Weise vorgenommen worden“, heißt es aus der Pressestelle. Es sei zwar durchaus möglich, dem Strafzettel zu widersprechen. Nämlich, wenn, so heißt es reichlich technisch: „der Sachverhalt nicht mit dem Verwarnungstatbestand übereinstimmt.“ Und weiter: „Außerdem muss immer eine Gleichbehandlung der Fälle gewährleistet sein.“

Womöglich könnte man argumentieren, dass Sarah Abaci ja Zeit gehabt hätte, ein Parkticket zu ziehen – denn ihr Mann hatte den gemeinsamen Sohn ja schon in die Notaufnahme gebracht. Die Abacis überzeugt das nicht. „Vielleicht denkt die Stadt auch ein wenig weiter und greift bei Ausnahmesituation auf Ausnahmeregeln und handeln humanitär“, regt Volkan Abaci für die Zukunft an. „Das nächste Mal ist die Post vielleicht bei der Familie im Kasten, die nicht glücklich Heim fährt.“

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de