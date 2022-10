Polizei räumt von Klimaaktivisten besetzten Autostadt-Pavillon

Wolfsburg. Seit Mittwoch protestieren Klimaaktivisten in der Autostadt. Am Freitagmorgen hat die Polizei den besetzten Markenpavillon geräumt.

Klimaaktivisten von "Scientist Rebellion" besetzen den Pavillon von Porsche. Am Freitagmorgen räumte die Polizei den Markenpavillon.

Die Polizei hat am Freitagmorgen gegen 7.50 Uhr den von den Klimaaktivisten von „Scientist Rebellion“ besetzten Porsche-Pavillon in der Autostadt geräumt. Seit Mittwoch verharrten zwölf Aktivisten in dem Markenpavillon. Mit ihrer Protestaktion wollen die Wissenschaftler auf die Einflussnahme des VW-Konzern auf die Politik aufmerksam machen.

Wie Armin Maus, Vorsitzender Geschäftsführer der Autostadt, in einer Pressemitteilung berichtet, kam es während des Protests auch zu Sachbeschädigungen. Das Team der Autostadt habe eine Deeskalation der Situation angestrebt und sich um einen konstruktiven Dialog bemüht. „Wir haben die Aktivistinnen und Aktivisten in den vergangenen Tagen mehrfach gebeten, die Autostadt freiwillig zu verlassen. Leider waren sie dazu nicht bereit“, berichtet Maus.

Da laut Angaben der Autostadt eine gesundheitliche Gefährdung der Klimaaktivisten vermieden werden sollte, wurde der Markenpavillon am Freitagmorgen von der Polizei geräumt. Die Aktivisten hatten zuvor eine Hungerstreik angekündigt und erste gesundheitliche Beeinträchtigungen gezeigt.

Dieser Artikel wird aktualisiert.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de