Einbrecher stehlen E-Bikes in Grasleben – 6500 Euro Schaden

Grasleben. Unbekannte haben in der Nacht auf Donnerstag E-Bikes und Elektrogeräte aus einem Schuppen in Grasleben geklaut. Die Polizei sucht nun nach Hinweisen.

Einbrecher sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in den Schuppen eines Hauses in der Mittelstraße in Grasleben eingebrochen. Laut einer Polizeimeldung stahlen die Täter zwei E-Bikes und Elektrogeräte im Wert von insgesamt 6500 Euro.

Die Unbekannten verschafften sich im Zeitraum von Mittwochabend bis Donnerstagmorgen Zugang zum Grundstück und brachen in den Gartenschuppen ein. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter die gestohlenen Geräte und E-Bikes aus dem Schuppen holten, und sie mit einem Transporter oder Anhänger abtransportierten.

Die Polizei hofft nun auf Hinweise von Zeugen, die möglicherweise etwas gesehen haben könnten. Hinweise können unter der Nummer (05351) 5210 gegeben werden.

red

