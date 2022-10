Zurzeit finden Bauarbeiten am St.-Annen-Knoten in Wolfsburg statt.

Bauarbeiten Fußball und Eishockey in Wolfsburg: Tipps zur Anreise

Besucher und Besucherinnen des Fußballspiels der Frauen des VfL Wolfsburg gegen den FC Bayern München und des Eishockeyspiels der Grizzlys Wolfsburg gegen Bremerhaven am Sonntag, 23. Oktober, 14 Uhr, müssen mit einem hohen Verkehrsaufkommen rechnen.

Nicht alle Parkflächen stehen wie gewohnt zur Verfügung

Grund dafür sind laut einer Mitteilung der Stadt Wolfsburg der Abbau der Internationalen Zuliefererbörse (IZB), wodurch noch nicht alle Parkflächen wie gewohnt zur Verfügung stehen, sowie die Baumaßnahme am St.-Annen-Knoten. Die Stadt empfiehlt daher eine frühzeitige Anreise, wenn möglich auch per Fahrrad oder zu Fuß, sowie die Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs.

Für die Anreise mit dem Auto stehen folgende Parkmöglichkeiten zur Verfügung: südlicher P3 im Allerpark, P5 und P6 im Allerpark, VW-Parkhaus Wache Ost, P2 für alle Besucher und Besucherinnen der Volkswagen-Arena, P+R Kästorf für alle Besucher und Besucherinnen der Volkswagen-Arena.

Baumaßnahme am St.-Annen-Knoten und auf der Berliner Brücke

Aufgrund der Baumaßnahme am St.-Annen-Knoten und auf der Berliner Brücke sind für die Anfahrt mit dem Auto folgende Einschränkungen zu berücksichtigen: Für die Erreichbarkeit der zur Verfügung stehenden Parkmöglichkeiten und der Volkswagen-Arena wird eine Anreise aus Norden über die B 188 empfohlen. Von hier aus können die Parkplätze Kästorf (P+R), südlicher P3 sowie P5 und P6 über entsprechende Abfahrten erreicht werden.

Der Parkplatz 2 an der Arena kann ferner von der B 188 kommend über den Kreisel Wache Ost, Zufahrt Autostadt und Kreisel an der Volkswagen-Arena Richtung Norden zurück auf den Berliner Ring über die Zufahrt P2 erreicht werden.

Abreise möglichst in nördliche Richtung über die B 188

Das Erreichen der Parkplätze und der Arena ist aus Westen von der Heinrich-Nordhoff-Straße/Heßlinger Straße kommend einspurig in Richtung Norden (Berliner Brücke) möglich. Das Erreichen der Parkplätze und der Arena aus Süden über den Berliner Ring ist ebenfalls einspurig möglich.

Das Erreichen der Parkplätze und der Arena aus Osten über die Dieselstraße kommend ist ebenfalls einspurig über den St.-Annen-Knoten in Richtung Norden (Berliner Brücke) möglich.

Die Abreise sollte möglichst in nördliche Richtung auf die B 188 erfolgen. Sollte die Abreise in Richtung Innenstadt notwendig sein, ist der Umleitung „U 77“ zu folgen. Eine Querung des St.-Annen-

Knotens in südliche Fahrtrichtung (stadteinwärts) ist nicht möglich, teilt die Stadt abschließend mit.

red

