Stadt Wolfsburg will Park am Kulturzentrum Hallenbad umgestalten

Die Grünfläche rund um das Kulturzentrum Hallenbad in Wolfsburg will die Stadt umgestalten. Bürger können Ideen einbringen.

Der Park unweit des Hallenbads am Schachtweg ist in die Jahre gekommen, der Kiosk steht seit vielen Jahren leer und ist beschmiert: Deshalb will die Stadt Wolfsburg die Parkanlage am Kulturzentrum neu gestalten. Ziel ist es, die Grünfläche an die zeitgemäßen Anforderungen von Aufenthalt, Spiel und Bewegung sowie Naturentwicklung und Klima anzupassen. Das teilte die Stadt am Freitag mit.

„Drei Büros der Landschaftsarchitektur entwickeln aktuell Entwürfe zur Neukonzeption des Areals. Ziel ist es, ein Konzept zu erarbeiten, das in den nächsten Jahren schrittweise umgesetzt werden kann. Dafür werden erste Ideen in einem Workshop vorgestellt“, erklärt Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide die Hintergründe.

Workshop zur Umgestaltung: Bürger können Ideen einbringen

Die Stadt lädt alle Interessierten ein, sich aktiv an Ideen zur Umgestaltung der Grünfläche rund um das Hallenbad zu beteiligen. Der Workshop findet am 5. November von 10 bis 12.30 Uhr im Hallenbad, Schachtweg 31, statt. Um eine vorige Anmeldung per E-Mail an stadtplanung@stadt.wolfsburg.de wird bis zum 3. November gebeten.

Das Projekt gehört zu insgesamt 13 Maßnahmen, die die Stadtverwaltung und die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing Gesellschaft im Rahmen des niedersächsischen Sofortprogramms „Perspektive

Innenstadt!“ umsetzen. Insgesamt 1,8 Millionen Euro erhält Wolfsburg dafür aus dem niedersächsischen Fonds. Mit dem Geld wurden bereits erste Maßnahmen in der Innenstadt umgesetzt: Am Busbahnhof beispielsweise wurden Spielcontainer aufgestellt, auf dem Hollerplatz am Südkopf stehen neue Sitzmöbel, die für mehr Aufenthaltsqualität sorgen sollen. Investiert werden soll unter anderem auch in die Fuß- und Radwege sowie in smarte Mülleimer.

Mit dem Förderprogramm unterstützt das Land Niedersachsen Städte und Gemeinden bei der

Bewältigung der Pandemiefolgen in den Innenstädten, finanziert durch React-EU-Mittel als Teil der Reaktion der Union auf die Covid-19-Pandemie. Weitere Informationen zu dem Projekt sind unter www.perspektive-innenstadt.de zu finden.

