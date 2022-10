In Wolfsburg gestohlen: Polizei sucht Ladendieb mit Fotos

Wolfsburg. Der Mann hat im Juli in einer Drogerie in der Wolfsburger Porschestraße gestohlen. Nun veröffentlicht die Polizei Bilder von den Videoaufzeichnungen.

Die Wolfsburger Polizei hat am Montag Bilder eines mutmaßlichen Ladendiebs veröffentlicht. Der Mann soll im Juli in einer Drogerie gestohlen haben. (Symbolbild)

Die Wolfsburger Polizei sucht mithilfe von Fotos nach einem bislang unbekannten Ladendieb. Am 8. Juli (Freitag) wie auch am 12. Juli (Dienstag) hatte der Mann in einem Drogeriemarkt an der Porschestraße diverse Kosmetikartikel und Säuglingsnahrung gestohlen. Der Wert des Diebesguts beläuft sich laut Polizei auf fast 800 Euro. Videokameras haben die Taten aufgezeichnet.

Ein zuständiger Richter hat nun der Veröffentlichung der zugehörigen Bilder zugestimmt. Wolfsburgs Polizei hofft dadurch auf Hinweise zu dem Mann. „Besonders auffällig ist, dass der Dieb bei einer seiner Tatausführungen eine große dunkle Umhängetasche bei sich führte.“ Der Täter trug außerdem eine blaue Jeans mit Aufnähern auf beiden Hosenbeinen und eine graue Kapuzen-Sweatshirtjacke.

So sah der von der Polizei Wolfsburg gesuchte Mann im Juli aus. Foto: Polizei Wolfsburg

Mehr Bilder des Gesuchten finden sich in der Mitteilung der Wolfsburger Polizei. Zuständig ist das 2. Fachkommissariat der Polizei in Wolfsburg, Rufnummer (05361) 46460.

Mehr Nachrichten aus Wolfsburg:

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de