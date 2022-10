Wolfsburg: Rollerfahrer schleift Polizisten mehrere Meter mit

Eine unglaubliche Verfolgungsfahrt ereignete sich am Samstag in Wolfsburg. (Symbolbild)

Bei einem Einsatz in Wolfsburg ist am Samstagabend ein Polizist leicht verletzt worden. Ein Rollerfahrer hatte den Beamten zunächst angefahren – als dieser den 25-Jährigen festhielt, fuhr der Roller weiter und schleifte den Polizisten mit. Am Ende standen dem Fahrer mehrere Strafverfahren ins Haus.

Von Anfang an: Einer Streifenbesatzung fiel am Samstagabend gegen 21.56 Uhr in der Kleiststraße ein gelber Motorroller auf. Das Fahrzeug bog aus der Kantallee auf die Straße und fuhr weiter in Richtung Lessingstraße. Weil der Motorroller „zu laut und zu schnell war, über keinerlei Kennzeichen verfügte und sein Fahrer ohne erforderlichen Helm“ unterwegs war, wollten die Polizisten den Wolfsburger stoppen. Sie nahmen die Verfolgung des 25-Jährigen auf, der nach links abbog und hierbei „mehrfach in riskanter Weise“ andere Autos überholte. Trotz roter Ampel fuhr er zudem weiter in Richtung Saarstraße.

Als der Rollerfahrer an einem Kiosk hielt, sprach ihn einer der Polizisten an. Der 25-Jährige „schien sichtlich überrascht und hatte scheinbar die Polizei bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht bemerkt“, heißt es in einer Mitteilung.

Wolfsburg: Rollerfahrer schüttelt Polizisten ab – und flieht weiter

Doch anstatt sich kontrollieren zu lassen, gab der Rollerfahrer Gas und fuhr den Beamten an. „Dieser versuchte, eine weitere Flucht zu unterbinden, und hielt den Rollerfahrer fest.“ Der 25-Jährige gab unbeirrt Gas und schleifte den Beamten gute 20 Meter mit sich, bevor dieser ihn los und damit fahren ließ. Bei dieser Aktion zog sich der Polizeibeamte leichte Verletzungen zu, blieb aber weiterhin dienstfähig.

Kurze Zeit später konnte der Rollerfahrer im Bereich des Schubertrings durch weitere in die Fahndung einbezogene Polizeikräfte angehalten werden. „Auch hier versuchte der Fahrzeugführer zu flüchten, wurde jedoch durch die Polizeibeamten eingeholt und festgenommen“, berichtet ein Sprecher. „Dabei leistete der Beschuldigte heftigen Widerstand, wurde in der Folge zu Boden gebracht und fixiert.“ Der 25-Jährige wurde zur Dienststelle gebracht. „Während der Fahrt und der anschließenden Ingewahrsamnahme beleidigte und bedrohte er die eingesetzten Beamten aufs Übelste.“

Auf der Wache stellte sich heraus, dass der gelbe Motorroller zuvor in der Straße Teichgarten gestohlen wurde. Außerdem hatten die Beamten bei dem 25-Jährigen starken Alkoholgeruch bemerkt. Der Mann gab außerdem an, noch andere Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Im Wolfsburger Klinikum wurden ihm entsprechende Blutproben entnommen.

„Letztendlich musste der 25-Jährige nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Braunschweig wieder entlassen werden“, schildert die Polizei. Den Wolfsburger erwarten nun neben einem Strafverfahren wegen Rollerdiebstahls auch Verfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Widerstand, Beleidigung, Fahren unter Drogen und Alkoholeinfluss sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis.

red

