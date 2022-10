Gefährliche Fahrmanöver: Fallersleber Polizei sucht Zeugen

Fahrzeuge der Polizei stehen am Freitag, 18. Septembber an der Polizeiwache in Oberhausen. Symbofoto, Polizei Foto: Jörg Schimmel / Funke Foto Services

Die Fallersleber Polizei sucht Zeugen zu zwei Straßenverkehrsgefährdungen, die sich am 23. September in Fallersleben und Mörse zugetragen haben.

Sowohl in der Westerstraße in Fallersleben (15 Uhr) als auch in der Letzlinger Straße in Mörse (16 Uhr) setzte ein Unbekannter einen dunklen Pkw „als Tatmittel“ ein und gefährdete damit andere. Genauere Angaben macht die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht.

Geschädigte und Zeugen, die an einem oder an beiden genannten Orten gefährliche Verkehrssituationen beobachtet haben, mögen sich bei der Polizei in Fallersleben melden. Erreichbar ist diese unter (05362) 947410.

red

