Wildschwein-Gefahr in Wolfsburg durch weniger Straßenbeleuchtung?

Viele Jahre haben sich die Wildschweine entlang der Frankfurter Straße zwischen Westhagen und Fallersleben sauwohl gefühlt. Ganze Rotten trieben sich dort herum, tummelten sich auf der Fahrbahn. Irgendwann schienen sich die Schwarzkittel ein neues Revier gesucht zu haben. Sind sie nun wieder da? Facebook-User behaupten das – und sehen eine Gefahr durch die Abschaltung der Straßenbeleuchtung seit kurzem.

In der Facebook-Gruppe „Wer, Wo, Was in Wolfsburg“ schrieb ein User vor wenigen Tagen, dass er sich mit einem Hinweis auf die Wildschweine an die Stadtverwaltung gewandt habe. „Es war eine nicht so gute Idee, aus Sparmaßnahmen die Straßenlaternen in der Frankfurter Straße Richtung Fallersleben komplett auszuschalten. Momentan kommen fast jede Nacht dort Wildschweine an die Straße samt Frischlingen. Das ist nicht nur für die Autofahrer sehr gefährlich, sondern auch für Fußgänger, Fahrrad- und E-Scooter-Fahrer“, berichtete der Mann auf Facebook.

Facebook-User kritisiert Sparen auf Kosten der Sicherheit

„Hier wird am falschen Ende gespart und auf Kosten der Sicherheit.“ Fernlicht sei nicht immer möglich, wenn einem Autos entgegenkämen, „und mit normalem Abblendlicht sind die Tiere auch meist nicht sofort zu erkennen“. Viele Autofahrer würden dort zudem rasen, so der Hinweisgeber.

Viele Mitglieder der Facebook-Gruppe stimmten dem zu. Doch es gab auch andere Anmerkungen. Eine Userin schrieb beispielsweise, dass die Wildschweine schon vorher dagewesen seien. Und eine andere merkte an: „Dann ist das Problem aber das Rasen und nicht die Dunkelheit.“

Mai 2016: Eine Rotte Wildschweine mit Frischlinge tummelte sich am helllichten Tag an der Frankfurter Straße auf Westhagener Seite, nahe der Brückenauffahrt. Foto: Caris, Claudia / Archiv

Befürchtung, dass Wildschweine im Dunkeln schlechter zu sehen sind

Der User, der die komplette Abschaltung ablehnte, argumentierte jedenfalls weiter, dass dadurch eine zusätzliche Gefahr entstünde, das Problem würde durch die fehlenden Straßenlichter befeuert. Eine Nutzerin schlug vor, nur jede zweite Lampe abzuschalten oder die Helligkeit zu reduzieren.

Dem Kreisjägermeister ist über aktuelle Vorfälle mit Schwarzkitteln an der Frankfurter Straße nichts bekannt. Robert Glanz sagte aber: „Die Wildschweine legen in dieser Zeit wieder überall die Grünflächen um. Sie suchen jetzt nach tierischem Eiweiß.“ Klar sei auch: „In den Büschen an den Kleingärten am Laagberg halten sich die Wildschweine regelmäßig auf.“ Allerdings seien die Jungtiere jetzt keine Frischlinge mehr.

Kreisjägermeister sieht Unfallgefahr bei Westhagen

Ein grundsätzliches Problem für die Verkehrsteilnehmer stellten die Schwarzkittel entlang der Frankfurter Straße schon dar, sagte der Kreisjägermeister: „Eine Unfallgefahr will ich nicht bezweifeln.“ Geplant sei, dass die Stadt im nächsten Jahr wieder die Sträucher auslichtet.

Via Facebook hat die Stadt der Wildschwein-Hinweis des Facebook-Gruppenmitglieds erreicht, bestätigte Janne Surborg aus der Stadt-Pressestelle. Sie berichtete, dass die Beleuchtung auf Teilen der Frankfurter und der Braunschweiger Straße am 10. Oktober vorerst abgeschaltet wurde: „Wie bereits mitgeteilt, befindet sich die Abschaltung der Straßenbeleuchtung aktuell in einer Testphase, an deren Ende alle relevanten Hinweise ausgewertet werden. Selbstverständlich ist bei der Entscheidungsfindung auch die Sicherheit der Verkehrsteilnehmenden ein wichtiger Punkt. Die Stadt Wolfsburg wird somit auch den Wildschwein-Hinweis berücksichtigen.“ Aufgrund der Pilotphase werde die Situation weiter beobachtet.

Stadt hat keine konkreten Erkenntnisse zu Schwarzkittel an Frankfurter Straße

Inwieweit die Stadt, insbesondere die Naturschutz- und die Jagdbehörde, Erkenntnisse zu einem offenbar wieder vermehrten Wildschwein-Aufkommen an der Frankfurter Straße hat, dazu gab es seitens der Pressestelle keine konkreten Informationen. Die Pressereferentin verwies eher allgemein darauf, dass sich sowohl dort als auch an der Braunschweiger Straße Wühlmarken von Wildschweinen fänden. Und: „Aus unserer Sicht suchen die Wildschweine ihre Routen unabhängig von einer Straßenbeleuchtung aus, sondern eher nach möglichen Futterquellen.“

Vor einigen Jahren sorgten die Borstenviecher an der Frankfurter Straße für massive Probleme. Es war damals einer der Erfolge des vor wenigen Jahren gestorbenen Kreisjägermeisters Wolfgang Lüer, diese in den Griff zu bekommen: Er hatte sich mit unterschiedlichen Mitteln dafür eingesetzt, das Wildschwein-Problem in dem Bereich zu lösen.

2016 waren Probleme mit Wildschweinen in dem Gebiet extrem

2016 waren die Schwierigkeiten mit den Schwarzkitteln in dem Gebiet mit den weitläufigen Grünanlagen ex­trem. Daher wurde auf dem Abschnitt der Frankfurter Straße zwischen der Autobahnbrücke und der großen Brücke zwischen Westhagen und dem Laagberg – dort, wo nun die Straßenbeleuchtung probeweise abgeschaltet ist – ein Tempo-50-Limit verhängt. Weil sich eine Rotte immer wieder an den Straßenrändern und teils sogar mitten auf der Fahrbahn tummelte. Damals gab es sogar auf der A 39 und darum herum auf der Heinrich-Nordhoff-Straße schärfere Geschwindigkeitsbeschränkungen – ebenfalls wegen der Schwarzkittel.

Am Ende halfen vor allem das Ausdünnen des Gestrüpps an den vielbefahrenen Strecken – und Vergrämungsmittel. Der damalige Kreisjägermeister hatte den Stoff an der Frankfurter Straße verteilt, die Autobahnmeisterei am Regenrückhaltebecken am Hageberg nahe der Heinrich-Nordhoff-Straße.

